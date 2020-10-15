Война «Холостяков»: Егор Крид унизил Тимати в Instagram

Влада Некрасова

Как выражаются о данной ситуации в сети, «петушиные бои продолжаются». Егор не может простить бывшему приятелю Юнусову то, что «тот идет по его стопам».

«Найс Copy-Paste. Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу Холостяк;) Че дальше @timatiofficial ?! P.s. Хоть имя не забрал»,

— оставил Крид комментарий под постом Юнусова.

После того, как Тимур язвительно ответил, что сезон с участием Крида оказался «второсортным» и сейчас рэпер «покажет мастер-класс», светловолосый сингер не на шутку обозлился и начал устраивать незначительные стычки в сети постоянно. Сегодня ему удалось найти ролик (или смонтировать самому), в котором все девушки-участницы с разочарованием принимают новость о том, что женихом проекта оказался Тимати, а не Крид.

Да, самомнение у обоих на уровне, только по отзывам пользователей сети ясно, что, похоже, проект будут смотреть только эти двое, ведь после разоблачения в «постанове» зрители категорически против просмотра нового сезона «Холостяка».

«Петухи снова клюются, достали уже, ваши дешевые девчачьи претензии никому не интересны, займитесь делом»,

— возмутился фолловер бизнесмена Юнусова.Подпишись на нас в Яндекс Новости