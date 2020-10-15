Все об отдыхе в Тюмени: не пропустите вебинар 16 октября

Анастасия Иванова

Тюменская область подготовила для профи туризма развернутую презентацию турпродуктов, призванную расширить ваши знания о регионе и увеличить продажи. Рассказ о возможностях туризма в регионе и интересных новинках - на вебинаре в пятницу, 16 октября.

Осень и зима – отличное время для посещения Тюменской области. Направление не сковано рамками сезонности и круглый год готово предлагать туристам массу вариантов отдыха – от экскурсионного и гастрономического до оздоровительного и экологического.

В рамках вебинара, который пройдет на площадке АТОР в пятницу, 16 октября в 13.00 по московскому времени, у турагентов будет уникальная возможность получить исчерпывающую информацию о популярных и оригинальных дестинациях и маршрутах региона.

Ведущая вебинара – Наталия Чагина, директор тюменского туроператора «Трэвэл», обещает: онлайн встреча будет насыщенной и вооружит турагентов всеми необходимыми знаниями, которые помогут предложить туристам отдых в Тюмени, который они запомнят навсегда.

Спикер проведет полноценный разбор турпродукта Тюменской области, подробно расскажет о брендовых маршрутах региона:

«Рождество по-Сибирски»«В Сибирь по своей воле»«Черное золото Сибири»

а также о новинках 2021 года.