Зачем еще один перевозчик ставит рейсы из Москвы в Анталью

Влада Некрасова

На маршрут Москва-Анталья в зимнем сезоне выйдет Pegasus Airlines. В действиях турецкого перевозчика эксперты увидели не стремление захватить долю туристической перевозки в низком сезоне, а попытку сформировать транзитный поток через международный аэропорт Антальи.

АНТАЛЬЯ КАК ХАБ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ В ЕВРОПУ

Pegasus Airlines объявил о запуске в зимнем расписании 2020/2021 гг. трех еженедельных рейсов из Москвы в Анталью. По данным системы онлайн-бронирования перевозчика, полеты стартуют с 10 ноября. Стоимость билетов без багажа в обе стороны – от 170 долларов.

В настоящее время турецкий лоукостер уже летает из Москвы в Стамбул, Даламан, Муглу и Аланью (аэропорт Газипаша).

По оценкам экспертов, с учетом низкого сезона и разнообразия перевозки на анатолийском направлении (рейсы S7, «Победы», Уральских авиалиний», TurkishAirlines + чартеры) Pegasus Airlines будет непросто завоевать свою долю рынка. Тем не менее, с учетом популярности турецкого направления турецкой авиакомпании стратегически важно закрепиться на этом маршруте, чтобы уже в летнем сезоне-2021 стать одним из основных игроков.

Впрочем, как полагают эксперты, турецкая авиакомпания работает и на другую, транзитную перспективу. В политике Pegasus Airlines специалисты увидели намерения продвигать Анталью как транзитный хаб для перевозки в Европу. В сентябре перевозчик летал в общей сложности по 105 международным направлениям, и после Стамбула больше всего зарубежных рейсов выполнялось как раз из Антальи (23).

В октябре Pegasus Airlines летает из Антальи в Австрию, Германию, Великобританию, Данию, Украину, Польшу, Швейцарию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Белоруссию и Киргизию. Больше всего зарубежных рейсов (12) выполняется в Германию.

«Значение Антальи как транзитного хаба многие недооценивают. Между тем, в анталийский аэропорт летают многие европейские перевозчики. В условиях закрытых границ и ограниченности аэропортов для транзита Анталья может стать одним из пунктов для перелета в Европу. Очевидно, что Pegasus Airlines попытается «поймать» этот трафик», – говорит источник в авиаотрасли.

Эксперт обращает внимание и на тот факт, что с акцентом на российский рынок турецкий лоукостер предлагает и рейсы на красноморские курорты Египта со стыковкой в Стамбуле. Не исключено, что такой вариант перелета в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может появиться и через Анталью.

РЕЙСЫ ИЗ ТУРЦИИ В КРАСНОДАР И МИНВОДЫ ПОКА «ВИРТУАЛЬНЫ»

Источники в туристической отрасли прокомментировали и появление в расписании Pegasus Airlines с 26 октября рейсов из Стамбула в Краснодар, Грозный и Минеральные воды, а позже и перевозки из Краснодара в Анталью.

Кстати, перевозка в Краснодар заявлена с 15 октября и у Turkish Airlines. Как поясняют эксперты, в заявлении этих маршрутов турецкие перевозчики всего лишь обозначают свои желания открыть рейсы в российские пункты назначения.

«Однако на это нужно решение российских властей. Без этого любые рейсы, которые заявляют авиакомпании, будут оставаться лишь виртуальными», – говорит представитель одного из российских аэропортов.

Напомним, с 9 октября правительство РФ разрешило международные рейсы из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Также полеты за рубеж могут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. За «бортом» международного авиасообщения пока остаются такие крупные российские аэропорты вылета как Екатеринбург и Краснодар.