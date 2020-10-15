Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зачем еще один перевозчик ставит рейсы из Москвы в Анталью

Зачем еще один перевозчик ставит рейсы из Москвы в Анталью

На маршрут Москва-Анталья в зимнем сезоне выйдет Pegasus Airlines. В действиях турецкого перевозчика эксперты увидели не стремление захватить долю туристической перевозки в низком сезоне, а попытку сформировать транзитный поток через международный аэропорт Антальи.


АНТАЛЬЯ КАК ХАБ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ В ЕВРОПУ

Pegasus Airlines объявил о запуске в зимнем расписании 2020/2021 гг. трех еженедельных рейсов из Москвы в Анталью. По данным системы онлайн-бронирования перевозчика, полеты стартуют с 10 ноября. Стоимость билетов без багажа в обе стороны – от 170 долларов. 

В настоящее время турецкий лоукостер уже летает из Москвы в Стамбул, Даламан, Муглу и Аланью (аэропорт Газипаша).

По оценкам экспертов, с учетом низкого сезона и разнообразия перевозки на анатолийском направлении (рейсы S7, «Победы», Уральских авиалиний», TurkishAirlines + чартеры)  Pegasus Airlines будет непросто завоевать свою долю рынка.  Тем не менее, с учетом популярности турецкого направления турецкой авиакомпании стратегически важно закрепиться на этом маршруте, чтобы уже в летнем сезоне-2021 стать одним из основных игроков.

Впрочем, как полагают эксперты, турецкая авиакомпания работает и на другую, транзитную перспективу.  В политике Pegasus Airlines  специалисты увидели намерения продвигать Анталью как транзитный хаб для перевозки в Европу. В сентябре перевозчик летал в общей сложности по 105 международным направлениям, и после Стамбула больше всего зарубежных рейсов выполнялось как раз из Антальи (23).

В октябре Pegasus Airlines летает из Антальи в Австрию, Германию, Великобританию, Данию, Украину, Польшу, Швейцарию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Белоруссию и Киргизию.  Больше всего зарубежных рейсов (12) выполняется в Германию.

«Значение Антальи как транзитного хаба многие недооценивают. Между тем, в анталийский аэропорт летают многие европейские перевозчики. В условиях закрытых границ и ограниченности аэропортов для транзита Анталья может стать одним из пунктов для перелета в Европу. Очевидно, что Pegasus Airlines попытается «поймать» этот трафик», – говорит источник в авиаотрасли.

Эксперт обращает внимание и на тот факт, что с акцентом на российский рынок турецкий лоукостер предлагает и рейсы на красноморские курорты Египта со стыковкой в Стамбуле. Не исключено, что такой вариант перелета в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может появиться и через Анталью.


РЕЙСЫ ИЗ ТУРЦИИ В КРАСНОДАР И МИНВОДЫ ПОКА «ВИРТУАЛЬНЫ»

Источники в туристической отрасли прокомментировали и появление в расписании Pegasus Airlines с 26 октября рейсов из Стамбула в Краснодар, Грозный и Минеральные воды, а позже и перевозки из Краснодара в Анталью.

Кстати, перевозка в Краснодар заявлена с 15 октября и у Turkish Airlines.  Как поясняют эксперты, в заявлении этих маршрутов турецкие перевозчики всего лишь обозначают свои желания открыть рейсы в российские пункты назначения.

«Однако на это нужно решение российских властей. Без этого любые рейсы, которые заявляют авиакомпании, будут оставаться лишь виртуальными», – говорит представитель одного из российских аэропортов.

Напомним, с 9 октября правительство РФ разрешило международные рейсы из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Также полеты за рубеж могут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,  Казани, Калининграда и Новосибирска. За «бортом» международного авиасообщения пока остаются такие крупные российские аэропорты вылета как Екатеринбург и Краснодар.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

"Чем они тебя пичкают?": испуганная Бритни Спирс встревожила фанатов
"Чем они тебя пичкают?": испуганная Бритни Спирс встревожила фанатов
Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях
Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях
Губернатор Приморья предложил привлечь родительские комитеты к контролю за рационом детей в школах
Губернатор Приморья предложил привлечь родительские комитеты к
Рыбинский «Кванториум» продолжил сотрудничество с промышленными предприятиями
Рыбинский «Кванториум» продолжил сотрудничество с промышленными
В одном из детских садов Казани откроется группа для детей с сахарным диабетом
В одном из детских садов Казани откроется группа для детей с сахарным
"Ожидаем полного выздоровления": в клинике "Шарите" прокомментировали состояние Кернеса
"Ожидаем полного выздоровления": в клинике "Шарите" прокомментировали
Зеленский встретился с главой МИ-6: «шпионить за Россией удобнее с Украины»
Зеленский встретился с главой МИ-6: «шпионить за Россией удобнее
В мечтах о лете: Ирина Шейк позирует в купальниках в рекламе круизной коллекции
В мечтах о лете: Ирина Шейк позирует в купальниках в рекламе круизной
"Воплей будет много". Кому в Киеве не понравится жест доброй воли РФ?
"Воплей будет много". Кому в Киеве не понравится жест доброй воли РФ?
На территории Чечни планировалась серия терактов — Кадыров
На территории Чечни планировалась серия терактов — Кадыров
Какие талисманы спасут от неприятностей, если гороскопы сулят одни несчастья
Какие талисманы спасут от неприятностей, если гороскопы сулят одни
Антивозрастная косметика против старения
Антивозрастная косметика против старения

Топ на сегодня

7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями отопительного сезона и холодного ветра
7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты приемной кампании в педагогические вузы
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты
Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября
МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября
"Ужасная репутация". Госдеп об избрании РФ в Совет ООН по правам человека
"Ужасная репутация". Госдеп об избрании РФ в Совет ООН по правам

Еще по теме

Авиабилеты на рейсы Москва-Анталья подорожали на 75,6%
Сколько стоят билеты в Турцию и Лондон
Турецкая Pegasus Airlines отменяет рейсы из России
Сколько стоит долететь до курортов Египта через Стамбул