Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"

Анастасия Иванова

Военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Замглавы СНБО обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине, отметив, что для Москвы не проблема "ментально начать полномасштабную агрессию" против Киева. При этом Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского. Однако, по его словам, "не стоит вопрос количественного и качественного соотношения".