Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"

Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"

Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Замглавы СНБО обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине, отметив, что для Москвы не проблема "ментально начать полномасштабную агрессию" против Киева. При этом Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского. Однако, по его словам, "не стоит вопрос количественного и качественного соотношения".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
"Голым пирогом на песок уселась": Шурыгину засняли на Мальдивах без трусов и лифчика
"Голым пирогом на песок уселась": Шурыгину засняли на Мальдивах без
Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии
Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии
Российские военные нашли в Тирасполе фреску «За усмирение Трансильвании»
Российские военные нашли в Тирасполе фреску «За усмирение
Зона комфорта: 5 самых уютных трендов с подиума на эту осень
Зона комфорта: 5 самых уютных трендов с подиума на эту осень
Не договорились: ЕС призвал готовиться к Brexit без соглашения о торговле
Не договорились: ЕС призвал готовиться к Brexit без соглашения
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа
Дегтярёв призвал поддерживать речные перевозки с помощью местных судостроителей
Дегтярёв призвал поддерживать речные перевозки с помощью местных
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Правила доброго утра: как начать день с любовью к миру и к себе
Правила доброго утра: как начать день с любовью к миру и к себе

Топ на сегодня

Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник V"
Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
США предъявили очередные требования к Белоруссии
США предъявили очередные требования к Белоруссии

Еще по теме

Зеленский не понимает, как вернуть мир, заявили в СНБО Украины
Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве Украины с другими странами
Пранкер Лексус признался, что он разыграл спецпредставителя США по Украине
Россия может вернуться к масштабной агрессии — СНБО