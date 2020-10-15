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Зеленский озвучил вопрос номер два: экономическая зона для Донбасса

Зеленский озвучил вопрос номер два: экономическая зона для Донбасса
Президент Владимир Зеленский планирует вторым вопросом в опросе 25 октября поднять тему создания на Донбассе свободной экономической зоны.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - отметил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский 13 октября опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки в воскресенье 25 октября и ответить на пять важных для каждого вопросов.

Позднее в ОП уточнили, что вопросы будут иметь вид общенационального опроса, однако, в отличие от референдума, он не будет иметь прямых юридических последствий.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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