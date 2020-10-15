Зеленский озвучил вопрос номер два: экономическая зона для Донбасса

Влада Некрасова

Президент Владимир Зеленский планирует вторым вопросом в опросе 25 октября поднять тему создания на Донбассе свободной экономической зоны.Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook."Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - отметил Зеленский.Президент Владимир Зеленский 13 октября опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки в воскресенье 25 октября и ответить на пять важных для каждого вопросов.Позднее в ОП уточнили, что вопросы будут иметь вид общенационального опроса, однако, в отличие от референдума, он не будет иметь прямых юридических последствий.