Зеленский встретился с главой МИ-6: «шпионить за Россией удобнее с Украины»

Анастасия Иванова

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой внешней разведки Великобритании Ричардом Муром — это «признание того, что Украина стала территорией, на которой британцы и американцы формируют свою систему борьбы с Россией». Об этом заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Зеленский уже анонсировал создание британской военной базы в районе Николаева. И этот диалог с разведкой — это просто следующий шаг: кроме чисто военной инфраструктуры, создается и разведывательная инфраструктура на территории Украины. Шпионить за Россией, естественно, удобнее с украинской территории, чем с британской», — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Заодно, отметил эксперт, «и Украина получит какую-нибудь дополнительную информацию, например о Донбассе, в качестве бонуса за то, что она согласна стать территорией, с которой можно будет шпионить за Россией».

Зеленский ранее подтвердил, что во время поездки в Великобританию на прошлой неделе общался с главой внешней разведки МИ-6. «У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела», — сказал президент Украины.

По его словам, в основном речь шла о «защите суверенитета и территориальной целостности Украины». Также во время встречи стороны уделили внимание «проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям».

По мнению Дмитрия Журавлева, кроме шпионажа за Россией, создается система информационного воздействия, в том числе на саму Украину.

«Поскольку антироссийскую истерию надо постоянно поддерживать. Это костер, который потухнет, если туда не подбрасывать дров. То есть нужен миф, который можно будет демонстрировать людям. А британцы — гениальные специалисты в области мифотворчества. Они создадут и событие, которое можно будет трактовать как антиукраинскую деятельность России, и смогут придать этому информационный вес. Будут тут и свои „скрипали“, и свои „новички“. Таким образом, одновременно решается и британская проблема по организации разведдеятельности против России, и украинская проблема по сохранению антироссийских настроений у украинского населения, которые слабеют», — считает Журавлев.