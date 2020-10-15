Зеленский встретился с главой МИ-6: «шпионить за Россией удобнее с Украины»
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой внешней разведки Великобритании Ричардом Муром — это «признание того, что Украина стала территорией, на которой британцы и американцы формируют свою систему борьбы с Россией». Об этом заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Заодно, отметил эксперт, «и Украина получит какую-нибудь дополнительную информацию, например о Донбассе, в качестве бонуса за то, что она согласна стать территорией, с которой можно будет шпионить за Россией».
Зеленский ранее подтвердил, что во время поездки в Великобританию на прошлой неделе общался с главой внешней разведки МИ-6. «У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела», — сказал президент Украины.
По его словам, в основном речь шла о «защите суверенитета и территориальной целостности Украины». Также во время встречи стороны уделили внимание «проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям».
По мнению Дмитрия Журавлева, кроме шпионажа за Россией, создается система информационного воздействия, в том числе на саму Украину.