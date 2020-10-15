Золотые серьги в интернет-магазине ювелирных изделий и часов «Золото России»

Роман Иванов

Золотые украшения пользуются высокой популярностью у женщин во всем мире уже тысячи лет. В нынешнее время маленьким девочкам ещё с младенчества прокалывают уши, вставляя симпатичные сережки-гвоздики, которые позже с возрастом заменяют на полноценные серьги.

Интернет-магазин «Золото России» предлагает своим клиентам широкий ассортимент изделий из золота и наручных часов от лучших отечественных производителей. Ознакомиться с ассортиментом продукции можно на официальном сайте по ссылке https://xn--g1acakobaarlah.xn--p1ai/catalog/zolotye_sergi/. Компания осуществляет свою деятельность уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет исключительно качественную продукцию по минимальным ценам без посредников.

Серьги из золота – утонченная красота и стиль

Украшения из золота изготавливаются не только различной формы, но и отличаются по качеству материалу. Золото бывает белое, лимонное и красное. Соответственно, пробы такого металла также разнятся – используются марки золота от Au 585 до Au 750.

В каталоге интернет-магазина «Золото России» вы легко найдете изделия высшего качества, выполненного в различных стилях, как для подростков и взрослых женщин, так и для детей. Кроме того, благодаря интуитивно понятному и удобно реализованному фильтру подобрать серьги можно самостоятельно в считанные минуты по более чем 10 параметрам.

Основы выбора серег

Конечно, мы в первую очередь обращаем внимание на дизайн изделия. Наиболее распространенные и популярные модели – это серьги из золота в стиле «конго», пусеты, с подвеской или так называемые «одиночные» экземпляры. Каждая модель уникальна и неповторима по-своему. Особый шарм украшению придает материал (проба), из которого изготовлены серьги.

Помните – золотые украшения, а тем более женские серьги, никогда не выходят из моды. При этом любое изделие всегда можно сдать в ювелирную мастерскую на переплавку и выбрать себе более свежую модель, подходящую к вашему гардеробу, стилю или возрасту.