Зона комфорта: 5 самых уютных трендов с подиума на эту осень

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса серьезно скорректировала модные тренды в этом году. Блузки с выразительными воротниками или корсеты, которые только стали популярны снова, отошли на второй план. Поводов наряжаться особо не было, а вещью, которую хотели купить все, стал обычный мягкий домашний костюм из худи и джоггеров. Но дизайнеры доказали, что и комфортная одежда может быть модной. Уютные материалы, свободный крой — все это уже было на подиуме в начале года, будто творцы что-то предчувствовали. И все эти вещи действительно пришлись кстати. В нашем материале собрали самые комфортные осенние тренды.

Стеганые материалы

Получать деньги, не вставая с дивана? Мечта многих в этом году сбылась, пусть и не совсем так, как хотелось бы в идеале. Работать по-прежнему приходится, но вот вставать с дивана действительно не обязательно — тысячи людей во всем мире во время пандемии перешли на работу из дома. Над отчетами и презентациями многие теперь трудились, закутавшись в одеяло. Ну а легкое стеганое пальто, пожалуй, его наиболее близкий "родственник" из гражданской одежды. Впрочем, дизайнеры расширили "возможности" этого материала, добавив и платья. Универсальным станет и стеганый жакет — в таком можно и выйти в зум к коллегам, и сбегать в магазин.





ChloeBalenciagaGanni

Бабушкин ковер

А мать твоя знает, на ком ее гобелен?

Помните эту забавную цитату из "Мстителей"? Так вот, этой осенью гобелены и прочие похожие на ковры изделия должны быть на всех модниках. Со стен бабушкиных квартир ковры перебрались на модные подиумы, а оттуда уже метят в наши шкафы.

Вещи с характерными узорами и бахромой встречались в коллекциях разных брендов: от экспериментального Marine Serre до минималистичного Acne Studios. Знакомство с трендом можно начать с рубашки оверсайз с не очень нарочитым узором или теплого пончо.





Marine SerrePaco RabanneAcne Studios

"Домашние" костюмы-двойки

На пике самоизоляции комплекты домашней одежды были самой желанной покупкой. Дизайнеры предложили отступить от банальной двойки — свитшота и джоггеров — и предложили более адаптированные к жизни за пределами квартиры комплекты. Комфортная посадка осталась, но вот выглядят такие модные "дуэты" более элегантно и стильно. Например, комбинация вязаной водолазки и облегающей юбки макси или "пижамный" набор из рубашки и брюк с принтом.





Carolina HerreraLacosteArthur Arbesser

Свободный крой

Умение хорошо кроить, так, чтобы готовая вещь сидела идеально на любой фигуре, — один из главных навыков талантливого портного. Именно этим ценятся, например, знаменитые мастера с Сэвил-роу. Но в этом году в ателье дизайнеров это качество ценилось не особо. Наоборот, в коллекциях доминировали вещи, сидящие на фигуре свободно, так, будто человек сбросил пару килограммов, но еще не успел сменить гардероб. На подиуме представляли и вариации формального костюма — на этот раз с торчащей рубашкой и широкими брюками, и более повседневные многослойные варианты, которые выдержат проверку осенними ветрами.





GucciTod’sGanni

Вязание слоями

В холодный сезон образ должен быть не только модным и даже не только комфортным, но и теплым. Дизайнеры явно учли, что здоровье сейчас надо беречь особенно, а потому многослойные образы с вязаными вещами можно было найти во многих коллекциях. Это отличная альтернатива для тех, кому классическое сочетание вязаного свитера с джинсами уже порядком наскучило. На смену ему можно взять шерстяное платье с шерстяным кардиганом, например.





Michael KorsJil SanderBottega Veneta