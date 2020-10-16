5 сигналов от Вселенной, которые подсказывают, что жизнь скоро сильно изменится

Вадим Карасев

Наша жизнь не является прямой линией. Иногда в ней случаются неожиданные повороты, которые можно предсказать. Эксперты рассказали о трех сигналах Вселенной, намекающих на приближение глобальных изменений.

Существуют законы равновесия Вселенной, которые нельзя нарушать. Если вдруг вы столкнетесь или уже столкнулись с чем-то из перечисленного ниже, то лучше не впускать в свою жизнь хаос и не поступать безрассудно.

Очень необычное знакомство

Если в жизни человека кто-то появляется внезапно и необычно, то это говорит о том, что скоро все изменится. Например, бывает так, что к незаметному человеку подходит кто-то познакомиться или к этому располагает необычная ситуация.

Новое необычное знакомство, которое оставляет след в памяти, в подавляющем большинстве случаев является сигналом, показателем того, что в жизни должно очень скоро произойти что-то важное. Это может быть связано с данным человеком — свою роль он точно сыграет. Возможно, он разочарует, но вместе с тем научит чему-то новому.

Расставания с людьми

Именно расставания, а не расставание. Если вдруг из чьей-то жизни люди стали уходить один за другим, это означает, что в судьбе человека начинается новая глава. Под словом «уходить» понимается расставание, предательство, переезды и так далее. Это не обязательно что-то трагичное.

Таким образом Вселенная обновляет мир вокруг человека, пытаясь намекнуть на то, что необходимо двигаться дальше, менять свою жизнь, стремиться к чему-то новому. Это очень позитивный знак, хотя многие боятся его. Смена окружения — это всегда хорошо.

Повторяющийся сон

Обычно вещие сны снятся с четверга на пятницу. Такие сны тоже могут указывать на грядущие изменения в жизни человека. Но повторяющийся сон тоже нельзя обделять вниманием.

Есть несколько показателей того, что сон действительно важен. Каждый раз он наполнен очень сильными эмоциями. Они переживаются каждый раз очень отчетливо и сильно. Совсем не обязательно в жизни должно произойти то, что происходит во сне. В большинстве случаев это просто намек на то, что пришло время переосмыслить всё происходящее.

Чувство того, что вы не на своем месте

Если человека преследует ощущение, что всё происходящее — не для него, это свидетельствует о приближении нового этапа. Это ощущение посылает Вселенная, которая готовит для человека грандиозные перемены в жизни. Также это указывает на то, что человек заслуживает позитивных изменений.

Поначалу может показаться, что всё катится в пропасть, но это не так. Очень часто большим и позитивным переменам предшествует черная полоса в жизни. Это абсолютно нормально, потому что жизнь не может в одночасье стать лучше. Сначала необходимо преодолеть что-то, и только потом можно получить за это награду.

Повышенный эмоциональный фон

Если в жизни человека грядут глобальные перемены, он может становиться очень эмоциональным — например, резко реагировать на негатив. Если хочется отвечать всем обидчикам, не оставляя без внимания их выпады, это указывает на приближение чего-то важного.

В большинстве случаев люди очень бурно радуются чему-то, сильно расстраиваются из-за мелочей, очень сильно обижаются, часто плачут в такие периоды. Все это знаки того, что перемены не за горами.