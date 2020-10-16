Ариана Гранде записала коллаб с The Weeknd
Уже совсем скоро мы услышим новый альбома Арианы Гранде (Ariana Grande). Поклонники уже сгорают от нетерпения. Каждый день они пытаются найти хоть какую-то новую информацию, проводя собственное расследование.
Поклонники уверены, что на новом альбоме будет коллаб вместе с The Weeknd. Этот дуэт стал самым ожидаемым! Сам рэпер намекнул на сотрудничество с Ари, репостнув ее запись в Twitter.
«Мне не терпится выпустить для вас свой альбом в этом месяце»,— написала певица.
Отметим, что артисты уже работали вместе. Их первая работа — Love Me Harder, которая состоялась еще в 2014 году. И слушатели с нетерпением хотят услышать еще одну!
Также пользователи сети считают, что на пластинке могут появится и другие коллабы. Они считают, что Ариана записала фиты с Doja Cat, группой BLACKPINK и даже BTS.
Спасибо, Ари, что скрасила 2020 год! Осталось ждать совсем немного. А с кем из этих исполнителей ты ждешь больше всего совместную работу? Пиши ниже в комментариях свой вариант.Подпишись на нас в Яндекс Новости