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Ариана Гранде записала коллаб с The Weeknd

Ариана Гранде записала коллаб с The Weeknd

Уже совсем скоро мы услышим новый альбома Арианы Гранде (Ariana Grande). Поклонники уже сгорают от нетерпения. Каждый день они пытаются найти хоть какую-то новую информацию, проводя собственное расследование.


Поклонники уверены, что на новом альбоме будет коллаб вместе с The Weeknd. Этот дуэт стал самым ожидаемым! Сам рэпер намекнул на сотрудничество с Ари, репостнув ее запись в Twitter.


[media=https://twitter.com/ArianaGrande/status/1316408485169360896?ref_src=twsrc%5Etfw]

 «Мне не терпится выпустить для вас свой альбом в этом месяце», 

— написала певица.

Отметим, что артисты уже работали вместе. Их первая работа — Love Me Harder, которая состоялась еще в 2014 году. И слушатели с нетерпением хотят услышать еще одну!

Также пользователи сети считают, что на пластинке могут появится и другие коллабы. Они считают, что Ариана записала фиты с Doja Cat, группой BLACKPINK и даже BTS.

Спасибо, Ари, что скрасила 2020 год! Осталось ждать совсем немного. А с кем из этих исполнителей ты ждешь больше всего совместную работу? Пиши ниже в комментариях свой вариант.

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По материалам: popcake.tv

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