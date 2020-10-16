Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Разыскиваемый в Украине по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана Владимир получил важную должность в аннексированном Крыму.

С 5 октября 2020 года он является заместителем главы оккупационной администрации Симферопольского района, тогда как ранее был лишь помощником руководителя «Главного управления по обеспечению деятельности республики». Об этом сообщает канал Подъем.

Гражданином РФ Боделан, который в Одессе возглавлял Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, является с 2010 года.

Национальная полиция Украины объявила его в розыск в 2016 году, а в марте 2020 года стало известно, что Боделана сняли с международного розыска по линии Интерпола.

765 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Джордж Клуни снимет фильм про бейсболистов по роману Гришэма
Джордж Клуни снимет фильм про бейсболистов по роману Гришэма
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем вырос на 9%
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем вырос на 9%
Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина, советы от Павла Дурова и оценки от Стивена Кинга
Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина,
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Последний шанс провокаторов. КГБ Белоруссии узнал о готовящейся диверсии
Последний шанс провокаторов. КГБ Белоруссии узнал о готовящейся
Плющенко объяснил, почему мира с Тутберидзе не будет
Плющенко объяснил, почему мира с Тутберидзе не будет
В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое оборудование
В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое
Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных
Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных
ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года
ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года
Заполнить конкурента «Северного потока»: Польша ищет продавцов в Норвегии
Заполнить конкурента «Северного потока»: Польша ищет продавцов
Вопрос по Абхазии Лаврову задали на основе недостоверной информации — МИД
Вопрос по Абхазии Лаврову задали на основе недостоверной информации —
Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и Донбассе, не имеющий никакой силы
Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и

Топ на сегодня

В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"

Еще по теме

Умер один из руководителей оккупационных властей Крыма
Люди остались без крыши над головой: пожар в центре Одессы сняли на видео с воздуха
Поджог авто «Схем» под Киевом: в полиции показали фото организаторов
У Кернеса раскрыли причину его заражения коронавирусом