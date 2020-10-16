Берлин определился с «Северным потоком — 2»

Лидия Мартынова

Немецкое правительство не рассматривает возможность приостановки «Северного потока — 2». Об этом пишет немецкое Telepolis со ссылкой на полученное сообщение из Министерства экономики и энергетики Германии.

В нем говорится, что немецкое правительство не изучает юридические возможности приостановки строительства балтийского газопровода или каких-либо требований о возмещении ущерба, которые могут возникнуть в результате этого. «Для федерального правительства это гипотетические вопросы, которые оно не комментирует», — цитирует Telepolis сообщение министерства экономики Германии. В ведомстве уточнили, что строительство газопровода в основном завершено, а пункт приема газа в Любмине сдан.

Немецкое издание отмечает, что министерство экономики и энергетики Германии впервые четко высказалось против выхода из «Северного потока — 2». До этого министр Петер Альтмайер достаточно обтекаемо заявлял Handelsblatt, что такие проекты строятся на десятилетия и их нельзя обсуждать каждые несколько месяцев.

Узнав от Telepolis о позиции Министерства экономики и энергетики, глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил: «Теперь обсуждение должно наконец вернуться к реальной проблеме: как нам успешно защитить себя от санкционных угроз со стороны США».

Напомним, что после истории с отравлением Навального в Германии начались жаркие политические дискуссии о судьбе «Северного потока — 2», который завершен на 94%. Дебаты подогревала Польша и Украина. В Берлине при этом прекратили демонстрировать свою открытую поддержку проекта балтийского газопровода и не исключали, что его могут остановить.

Как сообщало ИА Newstes , тем временем российские суда готовятся к возобновлению строительства «Северного потока — 2». Сейчас трубоукладчик «Академик Черский» и суда «Морспасслужбы» проводят испытания у Куршской косы — между Клайпедой и Калининградом.