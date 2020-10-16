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Боремся с мужскими кустами клубники

Боремся с мужскими кустами клубники

Очень обидно, согласитесь, когда холишь свою клубнику, она растет, зеленеет, но настоящего урожая не дает. Не, конечно, она плодоносит, но как-то неактивно. У соседки, что не сбор, то чуть ли не ведро, а у меня листьев много, усов море, а ягодок на кустике по две три, да и то не очень крупные.

На самом деле, всему есть объяснение. И таким пышным, но не плодоносящим кустам тоже. Скорее всего, на ваших и наших грядках преобладают мужские кустики. У клубники, как и у людей, частенько от мужиков толку никакого.

Чтобы убрать мужские кусты, а убирать их нужно обязательно. Можно оставить несколько штук, на 10 женских кустов по 1-2 штуки мужских, а остальные нужно безжалостно удалить. В противном случае настоящего урожая вы так и не увидите. Как же точно определить, какие кустики мужские? Есть несколько, так называемых отличий, по которым можно безошибочно их вычислить.


Во-первых, стоит обратить внимание на буйный рост. Разрастаться кусты начинают сразу, как только чуть потеплеет. Причем, если женские кусты выпускают первые усы только в июне, то мужские с первым новым листочком. То есть они сразу пускают множество листьев и кучу усов. Если их не удалять, то, спустя всего месяц на грядке образуются джунгли.
Мужские кусты красивы. У них крупные листья, крупные цветки. Цвет не просто зеленый, а даже изумрудный. На грядках смотрятся, как настоящие декоративные растения, которые скорее украшают, чем приносят пользу.



Усы появляются с самого начала тепла и выпускаются все лето. На улице уже осень, все отцвело и отплодоносило, а мужские кусты все еще пытаются территорию захватить.
Ягод появляется мало, а самое главное, видно, что это клубника, но такая мелкая, что и собирать эти крохи не хочется.
Стоит обратить внимание на розетки. Они совсем маленькие, имеют немного вытянутую форму.

Что же делать? Просто выдрать и выбросить кусты было бы слишком просто. Поэтому, попытаемся преобразовать мужские кусты в женские. Для этого, высаживаем их на отдельную грядку, в очень плотном порядке. С самого первого уса безжалостно удаляем их все. Ни один ус не должен оставаться. В конце сезона кустам ничего не остается, как попробовать заложить плодовые почки. Нужно же как-то размножаться. Если вы все правильно сделаете, то уже осенью кустики можно вернуть на общие грядки.

Внимательно смотрите, что вы покупаете. При покупке никаких особых признаков нет, поэтому определить мужской кустик можно только по вытянутому сердечку. Будьте внимательны и терпеливы, тогда и урожай ваш будет хорошим.

# Интересное
По материалам: planktons

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