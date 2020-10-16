Чартеры туроператоров в Танзанию полетят из 6 городов России

Влада Некрасова

Туроператоры ANEX Tour и «Интурист» наращивают полетную программу в Танзанию, на этот раз из регионов. Улететь прямыми рейсами авиакомпании AZUR air на остров Занзибар теперь можно еще из пяти городов, помимо Москвы. Сколько будут стоить туры?

Сегодня, 16 октября, представители туроператорских компаний ANEX Tour и «Интурист» рассказали Вестнику АТОР об изменениях полетных программ в Танзанию.

Туркомпании расширяют географию вылетов на остров Занзибар. Количество городов, откуда можно будет улететь в Танзанию прямыми рейсами увеличится до шести – к Москве добавятся Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск.

ANEX Tour будет отправлять туристов из регионов в Стоун-Таун на Занзибаре бортами AZUR air раз в 10 дней (туры будут продолжительностью 9 ночей), грузить борта компания будет совместно с «Интуристом».

Напомним, первый чартерный рейс из столицы вылетит 30 октября, частота у Москвы 1 раз в 11 ночей. В настоящий момент туры из регионов уже доступны к бронированию (продолжительность - 9 и 10 ночей)

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ НА ЗАНЗИБАР ИЗ РЕГИОНОВ И МОСКВЫ

В ANEX Tour озвучили стартовые цены. Цены турпакетов начинаются в ноябре:

С вылетом из Санкт-Петербурга от 134 тыс. руб. на двоих. При размещении с питанием «все включено» минимальная цена тура – от 156 тыс. руб. на двоих.С вылетом из Казани – от 123 тыс. руб. на двоих на завтраках и 145 тыс. руб. на двоих на «все включено».С вылетом из Самары в ноябре стартовая цена – 126 тыс. руб. на двоих на завтраках, на «все включено» - 148 тыс. руб. на двоих.С вылетом из Ростова-на-Дону - от 127 тыс. руб. на двоих на завтраках и от 149 тыс. руб. на двоих на «все включено».С вылетом из Новосибирска - от 134 тыс. руб. на двоих на завтраках и от 155 тыс. руб. на двоих на «все включено».

С вылетом из Москвы у ANEX Tour тарифы такие: от 122 тыс. руб. на двоих на завтраках в отель 3* (11 ночей + 1 ночь в полете).

«Оптимальный тур с перелетом в хорошую четверку на «все включено» в эксклюзивный отель Zanzibar Bay Resort 4 ** (Уроа) - от 162 тыс. руб. на двоих», - рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

У «Интуриста» стоимость туров с вылетами из Москвы в ноябре на 12 ночей стартует от 131 187 руб. на двоих с размещением в отеле 3* на завтраках. Чартерная программа на Занзибар из Казани стартует 4 ноября, из Ростова-на-Дону - 12 ноября. Стоимость тура у «Интуриста» из Ростова - от 139 337 руб на 9 ночей.

ОТЕЛЬНАЯ БАЗА НА ЗАНЗИБАРЕ СПРАВИТСЯ С ПОТОКОМ РОССИЙСКИМ ТУРИСТОВ

В ассортименте «Интуриста» представлено более 90 объектов размещения на Занзибаре от гестхаусов до отелей 5* с форматом питания как на базе завтраков, так и на «все включено».

Опасения многих представителей розницы относительно отельной базы звучат так: «отельная база на Занзибаре скудная. Туристов просто негде будет размещать».

Анна Ткаченко, руководитель направления Танзания в ANEX Tour, успокаивает коллег, напоминает, что сейчас на острове нет итальянских туристов, а потому доступны даже те отели, в которых обычно было сложно забронировать места.

«К новому сезону у нас существенно увеличился ассортимент, включая гостиницы, которые традиционно были ориентированы на итальянский рынок», - говорит Анна Ткаченко.

ТУРОПЕРАТОРЫ ОЖИДАЮТ ВЫСОКОГО СПРОСА НА ЗАНЗИБАР ИЗ РЕГИОНОВ

Эксперты туроператоров положительно оценивают перспективы Занзибара и ожидают высокий спрос, а также не исключают в будущем более привлекательных цен на турпакеты.

«Сейчас прекрасная возможность для России выйти в лидеры по международному турпотоку на Занзибар. Это впоследствии положительно скажется как на итоговых ценах, которые будут предложены туристу в следующем сезоне, так и на желании местного бизнеса перестраивать работу на российский рынок. Увеличение объемов полетных программ позволит жителям России отправиться к океану в этот осенне-зимний сезон без лишних расходов как временных, так и финансовых на дорогу до Москвы. А с учетом ограниченности предложений пляжного отдыха этой зимой, мы ожидаем высокий спрос, что подтверждается результатами продаж после первого анонса из Москвы», - рассказала Анна Ткаченко.

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин соглашается с коллегой.

«С момента открытия продаж туров на чартерной перевозке из Москвы бронирования шли динамично, кроме того, к нам поступало достаточное количество запросов от агентств о возможности открытия региональных вылетов в Стоун-Таун. Ввиду фактического отсутствия чартерной перевозки по другим традиционным экзотическим зимним направлениям из регионов, есть все основания полагать, что чартерная программа на Занзибар этой зимой будет востребована», - заявил г-н Толчин.

ТУРАГЕНТЫ ОЦЕНИЛИ СПРОС НА ЗАНЗИБАР ИЗ РЕГИОНОВ И МОСКВЫ

С позитивом встретили новость о расширении авиаперевозки в Танзанию и турагенты. Эксперты уверены, что рейсы из регионов будут востребованы.

«Отдых в Танзании выгодно отличается по цене от ОАЭ и тем более Мальдив, где ценник выше в 2 и 4 раза соответственно. К тому же стоит учитывать, что в ОАЭ в январе-феврале не столь комфортная погода, температура воды находится на отметке в среднем +22 градуса, а не +26, как на острове Занзибар», - говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон».

Таким образом, говорят эксперты, ОАЭ и Мальдивы не смогут конкурировать с Занзибаром.

«Главные конкуренты Занзибара – Таиланд, Доминикана, Вьетнам. Если они останутся недоступными в зимнем сезоне, светлое будущее Занзибара никто не сможет омрачить», - уверен Алексан Мкртчян.

Г-н Мкртчян заявляет, что не согласен со скептиками, которые говорят о том, что либо отельная база на острове не справится с турпотоком, либо спрос на Занзибар вообще будет низким в силу слабой раскрученности направления.

«Приведу пример. Недавно крупный туроператор анонсировал рекламный тур на Занзибар. За три дня было подано более 600 заявок от турагентов на 40 возможных мест. Это говорит о том, что спрос к направлению есть, и он высокий. Туристы тоже активно интересуются Занзибаром. Что касается отельной базы, то, да, она скудная, но ее более чем достаточно для заявленных объемов перевозки. На самом деле, я бы месте ANEX Tour поставил бы чартеры из всех возможных регионов», - говорит г-н Мкртчян

Нет сомнений у экспертов и в будущей хорошей загрузке чартеров в Танзанию из Москвы – как у ANEX Tour, так и у других компаний, заявивших чартеры на направлении – PEGAS Touristik и Coral Travel.