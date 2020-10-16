Чем удивит путешествие по Тюменской области

Анастасия Иванова

В Сибирь на выходные – легко! Всего за несколько дней путешествия по Тюменской области можно погрузиться в несколько исторических эпох, погулять по старинным сибирским городам, запастись удачей, стать нефтяником и отведать уху «с нефтью». О самых увлекательных экскурсионных турах по Тюменской области – в нашем материале.

КУПЕЧЕСКИЕ ДОМА И СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ТЮМЕНИ

Познакомиться с Тюменской областью поможет тур «В Сибирь по своей воле». Это комфортное и увлекательное экскурсионное путешествие полностью погружает в атмосферу и историю сибирского региона.

Благодаря своему компактному формату (3 дня/2 ночи) в этот тур можно отправиться на выходные. Кстати, лететь до Тюмени совсем недолго. Перелет из Москвы займет немногим более двух часов, из Санкт-Петербурга – менее 3 часов. Важно, что покупая тур в Тюменскую область этой осенью, вы получаете кешбэк 20%.

«Погружение» в Сибирь начнется в Тюмени. Туристов ждет обзорная экскурсия по первому русскому городу в Сибири, прогулка по историческому центру, где сохранилось множество купеческих домов.

В XIХ веке 30 из 70 российских купцов первой гильдии жили именно в Тюмени, и почти каждый из них стремился подчеркнуть свой высокий статус через убранство своего дома. Такое украшательство стоило дорого: чем сложнее были резные украшения, тем состоятельнее оказывались заказчики.

Используемые в тюменском декоре изображения не случайны, они несут в себе определённый посыл, и по отдельности, и в сочетании друг с другом способны рассказать о многом посвященному в тайны их значения.Например, деревянные орнаменты над окнами самого фотографируемого в Тюмени дома купца Сергея Чиралова напоминают традиционный женский головной убор. В начале прошлого века это было знаком, что хозяин дома готов выдать дочерей замуж.

Прийти к этому яркому дому стоит не только ради эстетического удовольствия и любования наличниками, но и за удачей. Как говорят местные жители, если дотронуться до стены и загадать желание, то оно непременно сбудется.

В Тюмени найдется повод восхититься и современной архитектурой. Обязательно стоит посетить единственную в России четырехуровневую набережную реки Туры, на берегах которой и расположен город. В теплое время с набережной можно отправиться на речную прогулку и посмотреть город с воды.

В любое время года в Тюмени стоит прийти на «Мост влюбленных». Особенно красиво здесь будет в вечернее время, когда включается динамическая подсветка. На ее фоне местные пейзажи и панорамные виды на старую часть города откроются по-новому.

НА РОДИНУ САМОГО ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО

Второй день тура «В Сибирь по своей воле» окажется очень насыщенным. Предстоит переезд в Тобольск. По дороге из Тюмени в Тобольск расположено село Покровское, где находится первый в Сибири частный музей Григория Распутина.

Этот музей входит в ТОП-10 лучших частных музеев в России. Его основатель и руководитель Марина Смирнова лично проводит экскурсии, и по ходу ее очень эмоционального рассказа у каждого будет возможность по-новому сопоставить и оценить стечения обстоятельств и фактов, приведших к гибели российской империи.

В экспозиции музея представлены личные вещи, документы и фотографии семьи Распутиных. Кстати, есть в музее и предмет, который интересен практически каждому экскурсанту.

Это знаменитый венский стул Григория Распутина, который, как утверждает Марина Смирнова, помогает в карьерном росте.

Примером того, что стул «работает», является карьера двух экс-губернаторов Тюменской области, которые сиживали на легендарном стуле. Сергей Собянин ныне является градоначальником Москвы, а Владимир Якушев возглавляет Минстрой России.

ЧЕМ УДИВИТ ТОБОЛЬСК

Путешествие по сибирской земле продолжится в Тобольске, который занимает особое место в российской истории. Он первым в Сибири получил статус города в 1590 году, а с начала 18 века долгое время был административным и духовным центром всей Сибири.

В Тобольске находится единственный в Сибири белокаменный кремль, построенный в XVII веке.

На территории Тобольского кремля расположен один из старейших сибирских храмов – Софийско-Успенский кафедральный собор. Если повезет, то подъезжая в ранние часы к Кремлю со стороны Нижнего посада, можно увидеть, как он буквально парит над землей в утренней дымке.

С Тобольском связана и история ссылок в России. На территории Тобольского Кремля находилась каторжно-пересыльная тюрьма, получившая название «Тюремный замок». В местных казематах побывали Федор Достоевский, Владимир Короленко, Николай Чернышевский. До 1989 г. – это одна из самых строгих российских тюрем, такая называемая спецтюрьма.

А в наше время это Музей сибирской каторги и ссылки. Карцеры, мрачные коридоры, кандалы и прочие атрибуты тюремной жизни дают вполне аутентичное представление о том, как был устроен тяжелый быт арестантов.

Драматические страницы российской истории связаны с еще одним объектом в Тобольске – с Губернаторским домом, где в 1917-1918 годах в заточении находилась семья императора Николая II. Именно отсюда семья последнего российского императора отправилась к своему последнему месту назначения на Урал.

В Тобольске найдется место и кинематографической истории. В городе проходили съемки фильма «Тобол». О том, как это было, рассказывает экспозиция «Тобол: стоп-кадр». Здесь можно окунуться в атмосферу Тобольска времен Петра Первого и сделать памятные фото в костюмах, в которых снимались герои фильма.

ЯЛУТОРОВСК: ГОРОД-РЕКОРДСМЕН

В рамках экскурсионного маршрута «В Сибирь по своей воле» стоит заглянуть и в небольшой город Ялуторовск – блинную столицу России. Несмотря на свои скромные размеры, Ялуторовск - один из российских городов-рекордсменов.

Во-первых, здесь пекут самые большие в нашей стране блины. Их диаметр достигает от 1 до 3 метров, о чем есть записи в Книге рекордов России. Во-вторых, Ялуторовск – это родина советских конфет «Гулливер» и сгущенного молока.

Наконец, маленький город в сибирской глубинке в 19 веке был местом ссылки декабристов.

Несколько домов, где проживали декабристы, сохранилось до наших дней. И в одном из них, где жил Михаил Муравьев-Апостол, проходят театрализованные экскурсии.

УХА С НЕФТЬЮ И ПОСВЯЩЕНИЕ В НЕФТЯНИКИ

Тюменская область – одна из главных нефтегазовых провинций мира. Здесь в условиях вечной мерзлоты и заболоченности геологи внедряли новаторские технологии нефтедобычи.

Решение о проведение геологических изысканий в Западной Сибири было принято в 1947 году, первую промышленную нефть здесь получили в 1961 году. Разработка крупных месторождений началась с середины 60-тых годов прошлого столетия, и к началу 21 века в Западной Сибири было открыто более 600 месторождений. Это 60% запасов всей российской нефти и 90% природного газа.

Узнать все об истории нефтедобычи, побывать на буровой установке и почувствовать себя настоящим нефтяником поможет экскурсионный тур «Черное золото Сибири». Проверено на себе: все максимально интерактивно, познавательно, увлекательно, безопасно, а еще и вкусно. В конце экскурсии туристов ждет особый деликатес, который можно попробовать только в Тюменской области - уха «с нефтью».

Знакомство с нефтяной историей России начинает в Тюмени, у памятного знака на месте первой в Западной Сибири опорной разведочной скважины глубиной 2000 метров. В феврале 1949 года, там, где сейчас находится жилой дом (а тогда это была окраина города) буровая бригада Баграта Мелик-Карамова пробурила самую первую разведочную скважину Западной Сибири. Надежды на нефть тогда не оправдались, первая скважина зафонтанировала... минеральной водой.

Буровая вышка как символ тюменской геологии простояла там до шестидесятых. Её разобрали только при начале строительства жилых домов, а в середине 70-х на месте первой скважины поставили пилон и мемориальную доску, а вокруг разбили сквер.

В 1998 года памятный знак реконструировали, установив наверху макет буровой вышки. Так что первые фотографии с экскурсионного маршрута «Черное золото Сибири» будут именно отсюда, из небольшого сквера недалеко от Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа.

Настоящий интерактив начнется в 30 километрах от Тюмени, на учебном полигоне в селе Успенка. Это единственный в Тюменской области полигон, где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Туристы постарше, возможно, даже узнают ее: она «сыграла» в популярном советском фильме «Сибириада» (Гран-При Каннского фестиваля 1979 года).

Перед выходом на учебную площадку всех ждет обязательный инструктаж по правилам безопасности (все-таки промышленный объект), по окончании которого туристы, облачившись в защитные каски (вот еще один повод для фотосессии!) попадают «в руки» самых настоящих нефтяников, которые и проведут экскурсию.

Эти люди много лет проработали на буровой, а сейчас передают свой опыт студентам. Несмотря на застенчивость и сибирскую сдержанность, они готовы ответить на все вопросы, связанные с нефтью, и даже рассказать, есть ли «черное золото» под Красной площадью.

По окончании экскурсии на учебном полигоне всех ждет «тематический» обед – та самая наваристая уха «с нефтью».

Это не просто вкусно, это очень вкусно и сытно. Для приготовления ухи используется только северная рыба (например, муксун и стерлядь), картофель, лук, соль, перец, в готовый суп добавляется зелень по вкусу.

Особый момент наступает, когда в огромную кастрюлю с готовящийся ухой эффектно выливают пузырек с нефтью. Можно не сомневаться, что эти кадры «взорвут» любой инстаграм.

Секреты ухи с нефтью повара не раскрывают, да собственно, и зачем? Ведь вряд ли по возвращению домой мы кинемся повторять этот сибирский кулинарный шедевр. Так же стоит добавить, что ухи варится много, поэтому просить добавку можно и нужно.

Финальным аккордом пребывания на учебном нефтяном полигоне станет обряд посвящения в нефтяники. Подробности этой волнительной процедуры раскрывать не будем. Отметим только, что на память об этом «крещении» все туристы получат памятные дипломы и, конечно, множество позитивных эмоций и фотографий.