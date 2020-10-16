Чиновники смогут управлять бизнесом бесплатно и после работы

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Федеральные государственные гражданские служащие вправе участвовать в менеджменте дочерних коммерческих организаций госкорпораций и госкомпаний в качестве члена коллегиального органа управления. Но только безвозмездно, во внеслужебное время и при отсутствии конфликта интересов.

Такой порядок утвердило правительство РФ постановлением от 5 октября 2020 года № 1602, вступающим в силу 16 октября 2020 года.

Информация о нарушении чиновником при его участии в управлении организацией требований законов о государственной гражданской службе и противодействии коррупции может стать основанием для служебной проверки, по итогам которой принимается решение о его привлечении к дисциплинарной и иной ответственности.

Обстоятельства, установленные в ходе проверок, могут привести к отзыву разрешения на участие в управлении компанией.

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