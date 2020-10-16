Чонгук виртуозно спас шоу «MAP OF THE SOUL ON:E»

Алексей Вольцев

За последние несколько лет нетизены многократно ругали BLACKPINK за непрофессиональное поведение на сцене, когда участницы убегали за кулисы, даже не закончив песню. А вот BTS никогда не получали таких обвинений в свой адрес. Наоборот, на каждом шоу музыканты в очередной раз доказывали, что в этой битве им никогда не будет равных.

Очередная заминка могла бы произойти во время онлайн-концерта группы «MAP OF THE SOUL ON:E«, который длился целых два дня. И нет, речь не о расстегнутой слишком сильно рубашке Чонгука (Jungkook): кажется, этот трюк как раз был запланирован музыкантом.

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Когда бойз-бэнд исполнял песню «We Are Bulletproof: Pt.2», Чонгук заметил, что у него на ботинке расстегнулась молния. Музыкант мог бы просто проигнорировать эту неисправность или даже спокойно наклониться и застегнуть ботинок (никто бы не обратил на это внимания), но макнэ решил поступить иначе.

Когда пришло время наклониться, чтобы продолжить исполнение танца, Чонгук ловким движением руки застегнул молнию – так, как будто он репетировал этот момент десятки раз.

Он не пропустил ни одной доли, ни одного такта и спокойно продолжил выступление. Вот он, настоящий профессионализм!

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