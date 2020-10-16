Что делать и смотреть осенью в Стамбуле? Советы новичкам

Алексей Вольцев

Стамбул, куда можно сейчас дешево купить тур с вылетом в ноябре – удивительно многообразный город, в который можно возвращаться много раз. Специалисты TUI рассказали о главном, что нужно посмотреть и попробовать в Стамбуле тем, кто хочет побывать там впервые.

Рискнем утверждать, что в Стамбуле нравится всем. Ну или почти всем. Но больше всего в этот город влюбляются туристы, которые интересуются историей, путешествуют в поисках красивых «инстаграмных» видов и интересных локаций, любят продолжительные прогулки, катание на кораблике, а параллельно собираются заняться интересным и выгодным шопингом.

Туроператор TUI Россия приглашает туристов в Стамбул. Полетная программа туроператора в Стамбул стартует 1 ноября, а стоимость туров туда начинается от 35 691 рублей на 4 ночей для двоих с перелетом туда и обратно.

Специалисты TUI поделились с читателями «Вестника АТОР» советами, как сделать осень в Стамбуле незабываемой. Кстати об осенней погоде: осень в Стамбуле теплая, но капризная. Сегодня может идти дождь, а завтра засияет солнце и воздух прогреется до 20 градусов, почти лето! Итак, поехали!

СУЛТАНАХМЕТ – ИЗ СТАМБУЛА В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Первое знакомство со Стамбулом лучше начать с исторического района Султанахмет. Здесь сохранились выдающиеся памятники архитектуры времен Византийской и Османской империй.

Это Айя-София, Цистерна Базилика, дворец Топкапы, «Голубая» мечеть Султанахмет, Мечеть Сулеймание, Гранд-Базар и др.

Айя-София, вновь обращенная в мечеть – главный шедевр византийской архитектуры в Стамбуле. Вход теперь для туристов – бесплатный. Но нужно соблюсти дресс-код.

Рядом с Айя-Софией интересно посетить подземные водохранилища византийского времени – цистерны, внутри похожие на дворцы, своды которых поддерживают высокие колонны.

Самая известная – Цистерна Базилика, рядом с ней находится Цистерна Феодосия. На самом деле подобных цистерн в историческом районе Стамбула множество. Византийцы строили их более тысячи лет назад для водоснабжения Константинополя (как прежде назывался Стамбул).

Интересно, что обнаружили древние цистерны сравнительно недавно. Местным жителям центра города казалось нормальным, что в некоторых домах Стамбула можно было удить рыбу прямо из-под пола. Когда власти города решили осушить подземные водохранилища, они были поражены. Было решено провести восстановительные работы и превратить их в туристические объекты. Сейчас одни цистерны используются как музеи или выставочные залы, другие только предстоит восстановить.

ПЕРЕСЕКАЯ ЗОЛОТОЙ РОГ

Залив Золотой Рог пересекает знаменитый Галатский мост, возле которого всегда стоит множество рыбаков с удочками. Свежую рыбу можно попробовать в одном из ресторанов на самом мосту. Или на рынке рядом купить сэндвич с рыбой – «балык экмек».

Еще один деликатес, который стоит попробовать в Стамбуле осенью – жареные каштаны. Их продают в исторической части города практически на каждом шагу.

И раз уж мы заговорили о еде – в Стамбуле нужно обязательно купить местные симиты (мягкие свежие бублики с кунжутом) – традиционный десерт к утреннему кофе.

И обязательно зайдите в один из множества фирменных магазинов с турецкими сладостями: такого выбора больше нигде в Турции нет. При некоторых кондитерских работают небольшие кафе, где вы можете продегустировать лукум или пахлаву перед покупкой в подарок друзьям.

На противоположной стороне Золотого Рога стоит прежде всего отправиться к Галатской Башне, построенной еще генуэзцами.

Сейчас она – самое высокое сооружения в районе. Можно подняться наверх, чтобы как на ладони увидеть исторические районы города, посидеть в кафе на верхнем этаже.

А потом направиться от башни вверх по живописным улочкам к знаменитой стамбульской пешеходной улице – Истикляль.

Это местный «Арбат», любимая улица туристов и самих стамбульцев для прогулок и шоппинга. Именно здесь находятся самые топовые ночные клубы и рестораны города, магазины ведущих брендов: жизнь кипит в любое время суток.

Самая фотографируемая достопримечательность улицы Истикляль – это, пожалуй, исторический красный трамвайчик, на котором катаются туристы до площади Таксим.

ДОЛМАБАХЧЕ И ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ

От площади Таксим уже хочется спуститься вниз к Босфору – опять же, можно пешком, а можно прокатиться на подземном фуникулере. Здесь, на берегу залива, расположена резиденция всех султанов Османской империи, начиная с 1854 года – дворец Долмабахче.

Дворец, построенный в стиле барокко, был призван превзойти по красоте лучшие резиденции европейских монархов и разительно отличается от «старой» резиденции султанов, Топкапы. После революции в Долмабахче была резиденция Мустафы Кемаля Ататюрка. Роскошное убранство дворца сохранилось до наших дней и всегда производит неизгладимое впечатление на туристов.

Прогулку на корабле лучше запланировать перед закатом, чтобы посмотреть на Босфор при свете дня и в свете ночных огней. Но можно и днем - это тоже красиво.

Во время прогулки вы подплывете к Девичьей башне, одиноко стоящей недалеко от Азиатской стороны Босфора. Девичья Башня также является одним из символов Стамбула.

ЧЕМ РАЗНООБРАЗИТЬ ОТДЫХ В СТАМБУЛЕ И РЯДОМ С НИМ

Насколько огромным мегаполисом является Стамбул, можно понять уже после прогулки по Босфору. Но еще наглядней увидеть масштабы города можно с вершины небоскреба Сапфир.

Для своих туристов TUI Россия готов организовать поездку на фабрику меховых и кожаных изделий. Огромный выбор изделий позволит выбрать подходящую модель и порадовать себя обновкой - по очень доступной цене.

Вместе с TUI можно с пользой отдохнуть не только в самом Стамбуле. Так, примерно в сотне километров от Стамбула, в окрестностях города Ялова, есть термальные источники.

Интересно, что сам город Ялова был основан 5000 лет назад и получил известность благодаря источникам. Сюда приезжали укрепить здоровье византийские императоры, османские султаны и неподалеку на даче отдыхал от городской суеты Мустафа Кемаль Ататюрк.

TUI Россия тоже предлагает россиянам отдохнуть в Ялове и укрепить здоровье, а заодно посмотреть одну из древних столиц Османской империи - Бурсу.

Гости в ходе такого познавательно-оздоровительного тура (стоит он от 38874 р. - три ночи, на двоих с перелетом и трансфером из Стамбула) живут в комфортном SPA-отеле, пьют воду из источников и посещают процедуры.

Совмещают традиционные для Турции посещение хамама и массаж с купанием в термальных водах. Один из бассейнов с термальной водой расположен прямо под открытым небом. А так как температура воды достигает 40 градусов, купаться здесь комфортно даже в холодное время года.

Фото: Ольга Иванова, Дмитрий Середа