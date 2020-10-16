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Десятки тысяч долларов: команда кандидата в мэры Одессы попалась на подкупе избирателей

Десятки тысяч долларов: команда кандидата в мэры Одессы попалась на подкупе избирателей

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 15 октября, в Одессе задержана председатель участковой избирательной комиссии и ее сообщник при получении 45 тысяч долларов на подкуп избирателей.


Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области, их сотрудники совместно с полицией задержали указанных лиц после получения ими названной денежной суммы. Граждане из этих списков по их требованию должны были бы голосовать за конкретных кандидатов одной из политических партий на предстоящих выборах 25 октября.

«Установлено, что злоумышленники организовали так называемую „сеть“ — группу в количестве 1 тысячи человек, которым пообещали вознаграждение за голосование во время проведения местных выборов. По указанной схеме один голос избирателя оценивался от 1 тысячи до 1,2 тысячи гривен», — сообщили в прокуратуре.

Как уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко, речь идет о так называемой «сетке» избирателей, голосовании исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене.

«Доказательство — фото бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата», — заявил Клименко. По его словам, глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

Как уточнили в прокуратуре, в настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, после которых будут решены вопросы относительно объявления злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследование осуществляется по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины. За это преступление законом предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине законодательно запрещено подкупать избирателей продуктовыми наборами и прочими товарами, а также услугами и деньгами. Тем не менее на днях в городе Кременная в Луганской области в одном из магазинов изъяли продпайки и списки местных жителей.

Фото и видео предоставлены Нацполицией

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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