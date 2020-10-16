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Доходы бюджета Поморья в 2021 году планируются в размере 97,3 млрд рублей

Доходы бюджета Поморья в 2021 году планируются в размере 97,3 млрд рублей
Объем доходов бюджета Поморья за счет всех источников на 2021 год планируется в сумме 97,3 миллиарда рублей, дефицит составит 9,5 миллиардов рублей; такие показатели предусматривает законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, который внесен губернатором Архангельской области в региональное Собрание депутатов.

"Общий объем доходов областного бюджета за счет всех источников на 2021 год спрогнозирован в сумме 97,3 миллиарда рублей, объем расходов – 106,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета этих параметров составит 9,5 миллиарда рублей, или 15% от объема собственных доходов бюджета", — сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутатам предстоит рассмотреть законопроект в комитетах, на слушаниях и обсудить на сессии областного Собрания в двух чтениях.

"Дополнительные расходы, вызванные принятием мер поддержки налогового и социального характера, снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса, безусловно, привели к сокращению доходов. Сегодня мы формируем бюджет в очень жестких условиях. Но уже на этапе нулевого обсуждения, которое состоялось в рамках бюджетных проектировок совместно с правительством и депутатским корпусом, мы видим, что все социальные обязательства сохранены, более того, предусмотрена их индексация на четыре процента. Сейчас идет очень серьезная работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета", — привели в пресс-службе комментарий председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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