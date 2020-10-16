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Драгер зашкалило: под Киевом патрульные поймали полумертвого мотоциклиста

Драгер зашкалило: под Киевом патрульные поймали полумертвого мотоциклиста

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На трассе Киев — Харьков в районе Борисполя патрульные остановили мужчину на мопеде и решили проверить нарушителя на алкотестере. Судя по фото, сделанному полицейскими, прибор во время экспертизы зашкалило. Если верить показаниям Drager, то водитель перед поездкой успел принять смертельную дозу спиртного.

В присутствии двух свидетелей было зафиксировано, что содержание алкоголя в организме намного превышало те 5 промилле, которые прибор способен измерить. Такая доза гипотетически возможна после выпитого литра водки.

На мертвецки пьяного водителя составлен протокол. Также патрульные зафиксировали, что на мопеде не было номеров, а хозяин транспортного средства не потрудился надеть шлем перед поездкой. Согласно отчету полицейских, мопед был изъят и передан другому водителю.

Напомним, до сих пор рекордным опьянением считалось 5 промилле. Нарушителя поймали в Киевской области. Водитель с трудом мог говорить, но пытался отрицать факт употребления им алкоголя.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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