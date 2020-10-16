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Джордж Клуни снимет фильм про бейсболистов по роману Гришэма

Джордж Клуни снимет фильм про бейсболистов по роману Гришэма
. Джордж Клуни снимет фильм по роману "Калико Джо" Джона Гришэма о бейсболе, сообщает Variety.

Клуни также выступит одним из продюсеров ленты, вместе с музыкантом Бобом Диланом и актером Грантом Хесловом.

Главный герой романа – многообещающий молодой бейсболист Джо Касл, известный также своим мягким поведением за пределами поля. Его успехи не дают покоя значительно более жесткому игроку Уоррену Трейси, тем более, что его сын постепенно начинает боготворить Касла. В итоге они встречаются на поле, и после меткого удара Уоррена Джо впадает в кому.


На написание "Калико Джо" Гришэма, который сам играл в бейсбол в подростковом возрасте, вдохновила история гибели игрока высшей лиги Рэя Чэпмена в 1920 году от травмы в результате удара мячом в голову.


"Джордж и Грант видят в этой книге то, что вижу в ней я — сильную историю, которая найдет отклик и у молодых, и у пожилых. Она близка людям всех возрастов", — прокомментировал проект Боб Дилан.

О предполагаемой дате выходе фильма и актерском составе пока ничего не известно.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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