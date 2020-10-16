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«Еле откачали»: Тарзан в реанимации

«Еле откачали»: Тарзан в реанимации

Тарзан попал в реанимацию после скандала, в который он попал. Напомним, Тарзан признался, что изменил своей жене Наташе Королевой с Анастасией Шульженко. Нервный срыв у стриптизера произошел после того, как Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» показаны кадры его измены. Это стало последней каплей.


Певица Наташа Королёва в выпуске YouТube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала, что  всегда считала Малахова другом семьи и просила «не хайповать» на её семейной ситуации. Малахов обещал не снимать шоу про измену Тарзана, однако слово не сдержал.


Друг признался, что Тарзан чудом выжил:

«Да, его реально откачивали. Сережа тогда сильно распереживался, и с ним произошел нервный срыв. В итоге он оказался в реанимации. Ему истории с изменой с головой хватило». 

Тарзан несколько дней провел в больнице. В каком состоянии находится стриптизер сейчас — неизвестно.

После случившегося Наташа Королева собирается подать в суд на Малахова.

«Наташа в ярости, она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас…даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать…Она даже заявила, что хочет подать на него в суд»,

— поделился друг Королевой. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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