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ФАС с 19 октября будет рассматривать дела дистанционно из-за коронавируса

ФАС с 19 октября будет рассматривать дела дистанционно из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с понедельника, 19 октября, временно переходит на дистанционный формат рассмотрения дел в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте службы.

Работа комиссий с понедельника будет проходить преимущественно в дистанционном формате с использованием программ видеосвязи либо временно отложена «с учетом соблюдения всех необходимых сроков».

В ФАС подчеркнули, что все заинтересованные лица будут заранее оповещены о возможности дистанционного участия в мероприятиях службы.

В России в последнее время наблюдается резкий прирост заболеваемости коронавирусом. За сутки по стране выявили 15 150 случаев заражения — это наибольший показатель с начала пандемии. 

В Москве на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом обязали компании перевести на удалённую работу 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями — это предписание действует с 5 по 28 октября. Кроме того, в общественный транспорт в столице теперь не пускают без масок и перчаток.

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что нельзя вводить такие же жёсткие ограничения из-за эпидемии коронавирусной инфекции, какие были весной. По его словам, это может спровоцировать повышенную смертность из-за невозможности оказывать плановую медицинскую помощь и проводить плановые операции.

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По материалам: pnp.ru

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