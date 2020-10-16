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Фото премьер-министра Финляндии в пиджаке на голое тело вызвало скандал и породило дискуссию о равноправии полов

Фото премьер-министра Финляндии в пиджаке на голое тело вызвало скандал и породило дискуссию о равноправии полов

На днях 34-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре крупного скандала. Все началось с публикации в сети снимков политика из новой фотосессии для модного журнала Trendi. На снимках, опубликованных в официальном аккаунте издания, Санна Марин позирует в черном пиджаке с глубоким вырезом, надетом на голое тело. Внимание на области декольте премьер-министра также акцентирует винтажное колье от бренда Kalevala.


Санна Марин

Появление этих снимков в сети возымело эффект разорвавшейся бомбы. В комментариях под фото на странице издания многие интернет-пользователи раскритиковали Санну Марин за слишком откровенный образ, выбранный для фотосессии. По их мнению, политик такого уровня просто не может позволить себе появляться на снимках в глянце в полуобнаженном виде.


Нашлись и те, кто Санну Марин, напротив, поддержал. В знак солидарности они даже запустили в сети флешмоб: начали публиковать собственные снимки и забавные фото своих домашних питомцев в пиджаке на голое тело, сопровождая их хештегом #imwithsanna (#язасанну).

В своих постах сторонники премьер-министра Финляндии также указывали на дискриминацию, отмечая, что мужчин в обществе гораздо реже, чем женщин, судят по внешнему виду. В качестве примера они публиковали фото мужчин-политиков с голым торсом (чего только стоят те самые фото Владимира Путина верхом на коне), которых не подвергали за это травле.


 



 



 



 



 



 


Напомним, что Санна Марин была избрана на пост главы правительства Финляндии в конце прошлого года. Представительница Социал-демократической партии пришла на эту должность после отставки предыдущего премьер-министра Антти Ринне. Избрание Санны Марин на высокий пост вошло в историю: она стала самым молодым премьер-министром в мире.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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