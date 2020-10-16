Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие помощники для тех, кто желает обходить стороной неприятности и становиться успешнее. Советы астрологов помогут узнать всем Знакам Зодиака, где будет прятаться удача и как ее не отпугнуть.

Чтобы избежать проблем на этой неделе, вам потребуется очистить свою энергетику от негатива. В этом вам помогут три простых способа. Не будьте магнитом для неприятностей — смотрите на мир проще и оставайтесь оптимистами.

Овен





Финансовая сфера для Овнов станет самой главной, причем уже с утра понедельника. Звезды и планеты позволят этим людям максимально быстро включиться в работу. Раскрыть денежный канал и привлечь финансовый поток помогут специальные мантры, обряды и практики. Это поможет Овнам обзавестись удачей и сохранить ее на много дней вперед.

Вторая половина недели может быть наполнена ссорами с близкими людьми. Звезды поспособствуют появлению трудностей в общении, так что лучше не гнуть свою линию, а научиться стремлению к компромиссам. Также астрологи советуют помнить о том, что во всем важен баланс. Излишества не принесут Овнам ничего, кроме новых проблем.

Телец





Самый опасный изъян для Тельцов на этой неделе — скупость. Нужно делиться временем с близкими людьми, оказывать помощь окружающим, если на то есть возможность. Очень полезно делать подарки и оказывать знаки внимания второй половинке, детям, родителям. Можно удивить понравившегося человека необычным свиданием.

Самое главное сейчас — научиться мыслить позитивно, чтобы даже в трудные дни продолжать улыбаться и нести в мир добро. Люди обязательно это оценят. Также это поможет самим Тельцам обрести волю к победе и желание изменить жизнь к лучшему. В хорошем настроении могут появиться новые стремления, новые благие цели.

Близнецы





У Близнецов начинается время, когда денежные проблемы выйдут на первый план. Этим людям необходимо будет направить энергию на заработки, работу, укрепление позиций в бизнесе. Пять самых сильных денежных талисманов помогут им ускорить процесс личностного роста. Не помешает немного напористости, целеустремленности.

Большой успех ожидает тех, у кого есть какая-то страсть, увлечение, которое можно монетизировать. Астрологи советуют Близнецам быть в движении. Если начальство предложит им отправиться в командировку, важно не отказываться. Это не лучшее время для бессмысленных подвигов ради окружающих. Нужно работать и стараться в первую очередь ради себя.

Рак





Ракам стоит помогать слабым и нуждающимся, снисходительно относясь ко всем, кто этого заслуживает. В делах, работе и бизнесе потребуется решимость, сила воли. Это идеальная неделя для физической активности. Очень повезет всем, кто занимается спортом или просто старается поддерживать себя в тонусе. Походы в спортзал или даже легкие пробежки помогут избавиться от накопленной агрессии.

Первая половина недели идеально подходит для духовных практик и использования аффирмаций на успех и процветание. Пришло время настроиться на позитивную волну и забыть такие слова, как «я не умею», «я не могу», «у меня не получится». На пути к успеху лучше избегать грубости и жестокости.

Лев





Львы уже в понедельник могут стать более упрямыми. Если не давать окружающим возможности договориться, можно потерять удачу. Астрологи советуют помнить о том, что необходимо идти навстречу людям, чтобы не провоцировать их на негатив. Особенно это касается Знаков Зодиака, которые никогда не прощают обиды.

Еще Львам стоит избегать эгоизма. Каждому человеку в той или иной мере свойственно думать о себе, но иногда это переходит все дозволенные пределы. Это может спровоцировать проблемы в семье, любви. Такое поведение будет крайне опасным, потому что оно породит в окружающих много отрицательных эмоций.

Дева





У Дев начинается спокойное и размеренное время, в которое может немного поменяться их система ценностей. Могут появиться новые цели и мысли о будущем, сформироваться какое-то новое мнение относительно привычных вещей. Это значит, что появятся очень интересные и нестандартные идеи, которые в будущем можно воплотить в жизнь.

В любовной сфере Дев ожидают большие успехи. Получить чуть больше удачи и уверенности в себе им помогут любовные камни-талисманы. Эта неделя прекрасно подходит для поисков второй половинки и укрепления уже существующих отношений. Можно знакомиться с родителями любимого человека, планировать свадьбу или совместную жизнь.

Весы





Весам очень повезет в финансовой сфере. Астрологи рекомендуют пользоваться мудрыми советами, чтобы в доме водились деньги, а также начинать период обучения. Звезды помогут в получении знаний, обострив память Весов и их любознательность. В работе и бизнесе этим людям нужно быть самостоятельными и самодостаточными. Не стоит никого просить о помощи.

Помимо укрепления позиций в делах и работе Весам рекомендуется немного времени посвящать родителям, родственникам, детям и второй половинке. Достижения в делах не важны, если их не с кем разделить, если их некому оценить. Также астрологи советуют не разрушать свой организм. Пришло время избавиться от вредных привычек.

Скорпион





Скорпионам стоит почаще прислушиваться к интуиции. Существует как минимум пять ситуаций, в которых нужно слушать голос сердца. Это поможет избежать непредвиденных проблем в любви, финансовых задержек, срыва планов. Звезды и планеты не в лучшем положении, поэтому могут появляться различные мелкие препятствия на жизненном пути.

Скорпионам покажется, что со стороны противоположного пола есть некий дефицит внимания, но это не так. Велика вероятность того, что у одиноких представителей Знака появятся тайные поклонники и поклонницы. Скорпионам, которые уже состоят в отношениях, лучше побольше времени проводить с любимым человеком.

Стрелец





В первые пару дней недели Стрельцы могут почувствовать недостаток сил и энергии. В понедельник и вторник стоит опасаться энергетического истощения. Начиная с 21 октября ситуация начнет меняться. Звезды станут более позитивными, что хорошо отразится на продуктивности Стрельцов и их удаче.

В начале недели людей этого Знака посетит неуверенность, поэтому будет сложнее вести переговоры. Покупки и важные дела лучше перенести на вторую половину недели. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожными с принятием серьезных решений. В противном случае могут пойти под откос планы.

Козерог





У каждого из Знаков Зодиака есть свои скрытые возможности. Звезды и планеты помогут Козерогам на этой неделе раскрыться в чем-то новом. Это будет время, идеально подходящее для покорения новых высот. Гораздо проще будет заводить новые знакомства, находить новые увлечения. Большой успех ждет представителей творческих профессий.

Далеко не последнюю роль будет играть интуиция. Козероги предпочитают следовать логике, а не шестому чувству, но на этой неделе им стоит поверить в силу внутреннего голоса. Это поможет им расширить границы возможного, повысить свой авторитет среди коллег и партнеров. Также астрологи отмечают, что интуиция поможет найти новые пути решения проблем.

Водолей





У Водолеев наступает идеальное время для решения юридических проблем. Это будет очень богатая на события неделя, и нужно смотреть в оба. Астрологи советуют не нарушать правила дорожного движения. Это может быть опасно для кошелька и здоровья. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, лучше пользоваться заговорами на удачу на каждый день.

Период опасностей закончится примерно 23 октября. Конец недели должен быть спокойнее, чем ее первая половина. Водолеев на выходных может посетить вдохновение и оптимизм. У этих людей могут появиться новые стремления и цели. Также на выходных полезно будет знакомиться с представителями противоположного пола.

Рыбы





Рыбам стоит больше времени на этой неделе посвящать мыслям о завтрашнем дне, а не о вчерашнем. Полезными станут духовные практики, в том числе и медитации на создание успешного будущего. Нужно ставить перед собой новые цели, меньше думать о прошлых ошибках и спокойнее воспринимать критику окружающих.

Рыбам потребуется немного упорства и хитрости для достижения своих целей. Сейчас необходимо научиться правильно дозировать это, чтобы не отпугнуть от себя друзей и коллег. Важно помнить, что во всем нужна мера. Астрологи рекомендуют очень осторожно подходить к делам. Звезды и планеты в таком положении, когда всё должно быть в гармонии.