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Группа "Ария" перевыпустила два альбома

Группа "Ария" перевыпустила два альбома
. Группа "Ария" перевыпустила две своих пластинки: "Крещение огнем" и "Армагеддон".

Их новые названия: "Крещение огнем. Перезагрузка" и "Армагеддон. Перезагрузка". Музыканты работали над ними летом 2020 года.


Армагеддон (Перезагрузка) — Ария на Яндекс.Музыке

Переиздание пластинок в форматах CD и LP запланировано на 2021 год.


Альбом "Крещение огнем" был записан в 2003 году после раскола группы и ухода Валерия Кипелова. Военно-историческую тематику продолжил "Армагеддон", вышедший в 2006 году.

Их "перезагрузка" в 2020 году была связана с желанием группы выпустить обе пластинки на цифровых платформах. Долгое время это не получалось сделать, поскольку не все члены коллектива, принимавшие участие в оригинальных записях, давали свое согласие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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