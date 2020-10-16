Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа

Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа

Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и председателем правления ПАО "Новатэк" Леонидом Михельсоном промышленный потенциал округа, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Шестнадцатого октября в Сабетте состоялось совещание, посвященное развитию российской промышленности в рамках Энергетической стратегии страны до 2035 года в части увеличения производства СПГ и указа президента в части формирования грузовой базы Северного морского пути… В ходе совещания глава Минэкономразвития высоко оценил потенциал проектов по сжижению природного газа, которые реализуются в округе – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Верховный суд поддержал Театр имени Вахтангова в споре с драматургом
Верховный суд поддержал Театр имени Вахтангова в споре с драматургом
Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской площадки из переработанной обуви
Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской
Власти Удмуртии помогут экспортерам региона выйти на рынки Вьетнама
Власти Удмуртии помогут экспортерам региона выйти на рынки Вьетнама
Азербайджан включил Милонова в "черный список"
Азербайджан включил Милонова в "черный список"
Советник Трампа: США уже исчерпали цели для антироссийских санкций
Советник Трампа: США уже исчерпали цели для антироссийских санкций
Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа
Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа
"Иных вариантов просто не осталось": Косачев о предложении к США по СНВ-3
"Иных вариантов просто не осталось": Косачев о предложении к США по
Джордж Клуни снимет фильм про бейсболистов по роману Гришэма
Джордж Клуни снимет фильм про бейсболистов по роману Гришэма
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем вырос на 9%
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем вырос на 9%
Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина, советы от Павла Дурова и оценки от Стивена Кинга
Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина,
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Последний шанс провокаторов. КГБ Белоруссии узнал о готовящейся диверсии
Последний шанс провокаторов. КГБ Белоруссии узнал о готовящейся

Топ на сегодня

В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии
Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"

Еще по теме

Власти Ямала привлекли в I полугодии более 350 млрд рублей инвестиций
Ямал и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве
Минэкономразвития поддержало программу развития Архангельской области и НАО
Дмитрий Артюхов назначен врио главы ЯНАО