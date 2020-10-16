Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа

Анастасия Иванова

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и председателем правления ПАО "Новатэк" Леонидом Михельсоном промышленный потенциал округа, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Шестнадцатого октября в Сабетте состоялось совещание, посвященное развитию российской промышленности в рамках Энергетической стратегии страны до 2035 года в части увеличения производства СПГ и указа президента в части формирования грузовой базы Северного морского пути… В ходе совещания глава Минэкономразвития высоко оценил потенциал проектов по сжижению природного газа, которые реализуются в округе – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", - говорится в сообщении.