Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта
Сегодня, 08:10 Анастасия Иванова
Ридли Скотт собрался снимать очередной исторический эпик — в этот раз про Наполеона с Хоакином Фениксом в главной роли.
Картина Kitbag (мешок, сумка) получила название от фразы «Каждый солдат носит в своём ранце маршальский жезл». Лента расскажет о происхождении Наполеона, его возвышении к власти, а также сложных отношениях с женой.
Сам Скотт сейчас заканчивает работу над своим грядущим фильмом «Последняя Дуэль», а в следующем году займётся драмой «Гуччи» с Леди Гагой в главной роли. А затем уже последует лента о Наполеоне.
Сценаристом картины выступает Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).
По материалам: gogetnews.info