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Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта

Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта
Ридли Скотт собрался снимать очередной исторический эпик — в этот раз про Наполеона с Хоакином Фениксом в главной роли.

Картина Kitbag (мешок, сумка) получила название от фразы «Каждый солдат носит в своём ранце маршальский жезл». Лента расскажет о происхождении Наполеона, его возвышении к власти, а также сложных отношениях с женой.
Сам Скотт сейчас заканчивает работу над своим грядущим фильмом «Последняя Дуэль», а в следующем году займётся драмой «Гуччи» с Леди Гагой в главной роли. А затем уже последует лента о Наполеоне.

Сценаристом картины выступает Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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