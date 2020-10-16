Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта

Анастасия Иванова

Ридли Скотт собрался снимать очередной исторический эпик — в этот раз про Наполеона с Хоакином Фениксом в главной роли.Картина Kitbag (мешок, сумка) получила название от фразы «Каждый солдат носит в своём ранце маршальский жезл». Лента расскажет о происхождении Наполеона, его возвышении к власти, а также сложных отношениях с женой.Сам Скотт сейчас заканчивает работу над своим грядущим фильмом «Последняя Дуэль», а в следующем году займётся драмой «Гуччи» с Леди Гагой в главной роли. А затем уже последует лента о Наполеоне.Сценаристом картины выступает Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).