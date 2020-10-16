Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD

Анастасия Иванова

Студенты Омского государственного педагогического университета из Китая, Таджикистана и Узбекистана пройдут тест TruD, сообщает пресс-служба вуза.

«17 октября ОмГПУ станет площадкой для написания теста TruD только для иностранных студентов нашего университета. В акции примут участие более десяти человек. С результатами теста каждый участник ознакомится на сайте «Тотального диктанта», зайдя в свой личный кабинет», – сообщил специалист по учебно-методической работе кафедры русского языка как иностранного и предвузовской подготовки Данил Полукаров.

Тест для иностранцев TruD был разработан для тех, кто еще только учит русский язык. Впервые тест TruD прошел в 2016 году.

С помощью теста TruD оценивается только орфография, однако за правильную расстановку знаков препинания даются бонусы. Он состоит из десяти обязательных заданий, подготовленных экспертами на основе оригинального текста диктанта. Задания ежегодно разрабатываются специальной группой при Филологическом совете «Тотального диктанта». Финальное (11-е) задание является дополнительным и представляет собой небольшой отрывок из того же текста, который участники теста пишут под диктовку.

Впервые акция «Тотальный диктант» прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текста диктанта в разные годы были известные российские писатели Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2019 году акция охватила 81 страну, объединив более 236 тысяч человек.