Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD

Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD

Студенты Омского государственного педагогического университета из Китая, Таджикистана и Узбекистана пройдут тест TruD, сообщает пресс-служба вуза.

«17 октября ОмГПУ станет площадкой для написания теста TruD только для иностранных студентов нашего университета. В акции примут участие более десяти человек. С результатами теста каждый участник ознакомится на сайте «Тотального диктанта», зайдя в свой личный кабинет», – сообщил специалист по учебно-методической работе кафедры русского языка как иностранного и предвузовской подготовки Данил Полукаров.

Тест для иностранцев TruD был разработан для тех, кто еще только учит русский язык. Впервые тест TruD прошел в 2016 году.

С помощью теста TruD оценивается только орфография, однако за правильную расстановку знаков препинания даются бонусы. Он состоит из десяти обязательных заданий, подготовленных экспертами на основе оригинального текста диктанта. Задания ежегодно разрабатываются специальной группой при Филологическом совете «Тотального диктанта». Финальное (11-е) задание является дополнительным и представляет собой небольшой отрывок из того же текста, который участники теста пишут под диктовку.

Впервые акция «Тотальный диктант» прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текста диктанта в разные годы были известные российские писатели Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2019 году акция охватила 81 страну, объединив более 236 тысяч человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Какой будет зима 2020-2021: приметы
Какой будет зима 2020-2021: приметы
Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD
Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD
В Тульской области пройдет региональный фестиваль молодых педагогов
В Тульской области пройдет региональный фестиваль молодых педагогов
В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников
В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников
Большой будет список. Эксперты об ответных мерах на санкции по Навальному
Большой будет список. Эксперты об ответных мерах на санкции по
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой
«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой
Аналитик спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть
Аналитик спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских предприятий
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе

Топ на сегодня

Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику
В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику
AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста
AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста

Еще по теме

Студенты ОмГПУ станут общественными наблюдателями на ЕГЭ
В Госдуме открылась выставка «Созидающий труд»
В Астрахани использовали труд несовершеннолетних правонарушителей из спецучреждения - СМИ
Почетный статус «Посол ОмГПУ за рубежом» получили иностранные выпускники университета