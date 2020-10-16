"Иных вариантов просто не осталось": Косачев о предложении к США по СНВ-3

Влада Некрасова

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев высоко оценил предложение президента России Владимира Путина американской стороне продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще на год.

Видеозапись выступления Владимира Путина на онлайн-совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ ранее была опубликована на сайте главы государства.

В интервью ФАН Константин Косачев отметил, что инициатива президента – это знак того, что Москва осознает свою ответственность перед миром по вопросу ядерной безопасности.

"С политической точки зрения, данная инициатива, конечно, является очень важным подтверждением того, что Россия осознает свою долю ответственности и за судьбу этого договора, и за вытекающие из его наличия или отсутствия последствия для всего мира. Это знак, что Россия эту долю собственной ответственности готова реализовать в полном объеме", – говорит российский парламентарий.

Сенатор отметил, что поскольку новый договор либо какие-то обязательства, расширяющие действие нынешнего документа, не появятся ни к дате истечения СНВ-3, ни в ближайшие месяцы, требуется время, чтобы договориться с Вашингтоном по всему комплексу вопросов, которые проистекают из содержания и сферы регулирования данного соглашения.

США в 2010 году сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе этого соглашения.

Днем в пятницу радио Sputnik сообщало, что Владимир Путин предложил продлить на год СНВ-3 без условий.