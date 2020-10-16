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«Я не пью», — Марина Хлебникова высмеяла журналистов

«Я не пью», — Марина Хлебникова высмеяла журналистов

Марина Хлебникова, которая ранее не давала комментарии относительно слухов о ее наркозависимости и нахождении в специализированной клинике, все же решила высказаться, опубликовав пост в Instagram с длинным объяснением происходящего. По словам звезды, она уже давно не пьет и, разумеется, не лежит ни в какой больнице, а все, что пишет пресса — это попытки привлечь внимание и не более.


«Я никогда не обманывала своих слушателей. И сейчас делать этого не собираюсь. На протяжении долгого периода (2-3 года) я отмалчивалась , но сейчас скажу всего лишь один раз, но так чтобы на всю страну; друзья, я никуда НЕ пропала, НЕ лежу ни в какой клинике, НЕ пью (уже очень давно) и ничего близко похожего!»

— высказалась в посте артистка.
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Я никогда не обманывала своих слушателей. И сейчас делать этого не собираюсь. На протяжении долгого периода (2-3 года) я отмалчивалась , но сейчас скажу всего лишь один раз, но так чтобы на всю страну; друзья, я никуда НЕ пропала, НЕ лежу ни в какой клинике 😂, НЕ пью (уже очень давно) и ничего близко похожего! Мы с друзьями целую неделю смеёмся над тем как журналисты и разного рода блоггеры (которые известны только тем что известны) пытаются (зачем то) уличить меня в том чего нет, ради просмотров и привлечения аудитории к своим интернет-«журналам» и блогам (замечу,что действительно серьёзные издания никогда не позволяют себе публиковать не проверенную информацию, поэтому выводы о этих изданиях делайте сами). Так же, меня веселят телеканалы, которые оборвали трубку моей пресс-службе с просьбой дать комментарии по этому вопросу. Вы просто возможно не знаете, но такая история повторяется с периодичностью раз в пол-года, и каждый раз нам смешно 😂, потому что все друг у друга просто копируют эти вбросы, в которые все почему-то верят. Итог моей речи таков ; друзья мои, дорогие мои, я призываю вас думать своей головой, а не читать те чёрные истории, которые преподносят средства массовой информации. Вся самая актуальная информация обо мне тут, в инстаграме, или в моих официальных страницах в других социальных сетях, и свежее вы ничего нигде не найдёте, только слухи и сплетни людей, которые хотят получить дешёвую рекламу для личных целей. Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей - живёт свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (НЕ любовниками 😂, друзьями), и конечно занимается любимой работой - пишет и записывает новые песни (которых скоро будет очень много)! Продолжение в комментариях 👇

A post shared by Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official) on

Певица призвала своих верных слушателей не обращать внимание на глупые домыслы и «сказки» журналистов, а также пояснила, что ее отсутствие в Instagram в течение 10 месяцев ничего не значило.

«Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей — живёт свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (НЕ любовниками, друзьями), и конечно занимается любимой работой — пишет и записывает новые песни (которых скоро будет очень много)!»

— заключила она. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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