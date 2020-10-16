«Я не пью», — Марина Хлебникова высмеяла журналистов

Лидия Мартынова

Марина Хлебникова, которая ранее не давала комментарии относительно слухов о ее наркозависимости и нахождении в специализированной клинике, все же решила высказаться, опубликовав пост в Instagram с длинным объяснением происходящего. По словам звезды, она уже давно не пьет и, разумеется, не лежит ни в какой больнице, а все, что пишет пресса — это попытки привлечь внимание и не более.

«Я никогда не обманывала своих слушателей. И сейчас делать этого не собираюсь. На протяжении долгого периода (2-3 года) я отмалчивалась , но сейчас скажу всего лишь один раз, но так чтобы на всю страну; друзья, я никуда НЕ пропала, НЕ лежу ни в какой клинике, НЕ пью (уже очень давно) и ничего близко похожего!»

— высказалась в посте артистка.

Певица призвала своих верных слушателей не обращать внимание на глупые домыслы и «сказки» журналистов, а также пояснила, что ее отсутствие в Instagram в течение 10 месяцев ничего не значило.

«Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей — живёт свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (НЕ любовниками, друзьями), и конечно занимается любимой работой — пишет и записывает новые песни (которых скоро будет очень много)!»

— заключила она.Подпишись на нас в Яндекс Новости