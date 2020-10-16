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Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и Донбассе, не имеющий никакой силы

Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и Донбассе, не имеющий никакой силы

Владимир Зеленский собирается вынести 5 вопросов на всеукраинское голосование в день местных выборов. Среди них — легализация каннабиса в медицинских целях, пожизненные сроки за коррупцию и обращение к Будапештскому меморандуму для восстановления территориальной целостности. Полный список вопросов и их порядок раскрыл советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Некоторые формулировки вызвали вопросы. Дмитрий Лекух — о том, что задумал Зеленский и зачем ему сейчас узнавать волю народа. 

Понятно, что речь тут идет о вещах сугубо политтехнологических, никакой реальной юридической силы в будущем не имеющих. Весь этот балаган и затеян-то исключительно для того, чтобы хоть как-то затянуть не сильно критичную к Зеленскому и его партии массу преимущественно молодых людей на абсолютно неинтересные им местные выборы. Ибо иначе они просто туда не придут. Хотя они так и так не придут.

А тогда "слуги народа", сгруппировавшиеся вокруг бывшего комедианта и нынешнего президента, могут влететь на этих выборах с разгромным счетом как "Оппозиционной платформе" Медведчука, так и националистам, волей-неволей группирующимся сейчас вокруг бывшего президента Порошенко.

А ситуация на Украине сейчас складывается такая, что проигрывать Зеленскому вот никак нельзя: обстановка в стране слишком тревожная, все может очень быстро зайти настолько далеко, что именно местные власти в условиях распада и смогут хоть что-то администрировать, что называется, "на земле". И тому целый букет причин: экономика балансирует буквально на грани обрушения и окончательного схлопывания, идет рост уличного и бытового криминала, близится предсказанный многими экспертами коллапс ЖКХ из-за кризиса неплатежей и хронического обветшания оборудования уже этой зимой.

Нельзя уходить, потому как есть не выполненные Зеленским и его окружением экономические "обязательства": нельзя, чтобы "на местах" мешали проведению, скажем, той же земельной реформы. Одинаково ненавистной электорату как с сельско-западенской, так и "ватной" и промышленной юго-восточной стороны. А люди, которые стояли за его избранием и за всей его личной и актерской карьерой вообще, могут и вопросы начать задавать. И они могут показаться переименованному из администрации офису президента очень и очень неприятными…

Украинская власть сейчас вообще довольно фантомна, чтобы что-то решать самостоятельно. И со стороны даже трудно понять, насколько деградировало украинское государство. И насколько оно вообще в наши дни дееспособно. А в подобного рода дискурсе политическая траектория "крутой технологической фишки" может оказаться куда более непредсказуемой, чем даже сам автор концепции в самых смелых мечтаниях предполагал. Ибо пожар в борделе во время наводнения — это даже и для нынешней украинской государственности все-таки некоторый перебор. И если государственная власть настолько слаба, ее могут покачнуть, а то и вообще снести и куда более слабые и менее порывистые "геополитические ветра".

Зеленский рассказывает об опросе, который пройдет вместе с региональными выборами 25 октября

Первым же вопросом идет бодрый и привычный опрос о взятках: "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?" Вопрос, над которым может поржать даже Петр Порошенко, ибо не то что на пожизненный срок, но даже на штраф за переход дороги в неположенном месте при Зеленском еще ни один из местных коррупционеров не намотал. И я вообще не удивлюсь, если первым человеком, реально севшим за коррупцию на Украине, будет Хантер Байден. В США, видите ли, все еще куда более непредсказуемо, а по некоторым щепетильным вопросам так даже гораздо смешней.

"Милый, ах, вы все обещаете". Ты хотя бы кого-нибудь из серьезных людей за это хотя бы на пару лет на своей Украине в клетку-то усади. А потом уже народу будешь вопросы про "пожизненное" задавать. В общем, понятно уже: не взлетит…

Второй вопрос — насчет "свободной экономической зоны" в Луганской и Донецких областях — выглядит еще более циничным: ты с них сначала хотя бы "блокаду" эту сумасшедшую сними. Вредящую, кстати, больше экономике Украины, чем экономикам республик: антрацит-то все равно у них покупается. И освободи порт Мариуполя: без этого вообще никакого физического смысла говорить ни о какой "свободной экономической зоне" просто нет. Да и вообще, что ты там им предложить-то сможешь, кроме налоговых льгот, которые могут быть интересны, допустим, бывшему донецкому олигарху Ринату Ахметову, но не народам республик. Все, что им надо, они уже получили и так. А для устойчивого экономического развития им там сейчас необходим просто мир, прекращение стрельбы. А не какая-либо "свободная экономическая зона". "Свободная", кстати, простите меня, от кого? От киевских налоговиков, что ли? Так их там и так, надеюсь, сейчас не сильно привечают. 

Ладно, следуем дальше. Пункт третий о количественном сокращении украинского депутатского поголовья позвольте не комментировать. Судя по качеству человеческого материала, их там, за редким исключением, вообще можно смело усыплять. Хуже точно не будет, а расходы чуточку сократит.

Что же касается легализации каннабиса, то дури сейчас на Украине столько, что на фоне всего остального происходящего банальный легалайз травы выглядит невинной детской игрой в крысу. Впрочем, это все цветочки.

Ягодки — это пункт пятый, по прочтении которого мне лично стало немного нехорошо. В целом это звучит именно так: 

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

А вот это всерьез. Ибо, ежели поддержать это право Украины, то, согласно положению меморандума, Россия, США и Великобритания либо должны как-то "восстановить ее целостность", что при нынешнем виде территории нереально даже без принципиально не решаемого при таком составе участников "крымского вопроса". Хотел бы я на эту "совместную работу" Российской Федерации, США и Соединенного Королевства хотя бы одним глазком посмотреть. Это было бы очень весело и забавно.

Либо, на секундочку, Украина имеет право восстановить свой ядерный статус. И, будем честны, хотя возможностей сделать полноценный ядерный заряд у современной Украины немного, но технического потенциала изготовить кустарными средствами "грязную бомбу" у этой неуравновешенной территории просто хоть отбавляй.

Да там и изготавливать, к сожалению, ничего толком не надо: там четыре действующих атомных электростанции с 15 энергоблоками, и без всякой политики находящимися в довольно ушатанном состоянии. По крайней мере у большинства энергоблоков срок продлевался, да и эксплуатировались они, как известно, в хвост и в гриву, в том числе и "на пиках". А если учесть еще вдогонку к не самому стабильному техническому состоянию еще и приличное по численности поголовье отмороженных на всю голову националистов с откровенно уголовно-террористическими замашками, а также очевидную деградацию действующих властей, то на самом деле эти 15 энергоблоков — это 15 готовых "поясов шахида" в виде тех самых "грязных бомб".

Действующие АЭС Украины: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая 1/4
Действующие АЭС Украины: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая 2/4
Действующие АЭС Украины: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая 3/4
Действующие АЭС Украины: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая 4/4

И не нужно говорить про фантастику: по уровню довольно реалистичного воплощения на своих просторах самой мрачной из возможных антиутопий Украина уже переплюнула всех не только в Европе — в пору романы про дальние и опасные походы сталкеров на эти выморочные земли писать.

И здесь есть вопрос уже и чисто с точки зрения глобальной безопасности. Бог с ней уж, с этой самой Украиной: хотят самоубиваться, пусть самоубиваются. Но вот ядерную энергетику и часть химических производств на данной территории имеет смысл, как мне кажется, уже прямо сейчас брать под эффективный международный контроль.

Судя по текущим трендам, нынешняя политическая Украина с точки зрения ядерной безопасности — это обезьяна с гранатой. Воронка хаотизации с ядерными электростанциями и вредными химическими производствами на своей несчастной территории. Страна, постоянно сотрясаемая самыми разнообразными непрекращающимися кризисами: от политических до экономических и чисто криминальных, на которых сверху, вишенкой на торте, наложился Covid-19. Для полного "счастья" осталось еще только марихуану легализовать.

Да, к этим "новым политическим украинцам" вообще и лично бывшему актеру Зеленскому в частности можно относиться как угодно. Пусть как к молодой демократии, например, или как к "они же дети". Да на здоровье! Но спички этим детям, особенно ядерные, совершенно точно не игрушки, и давать им возможность ими распоряжаться не следует.

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По материалам: uposters.ru

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