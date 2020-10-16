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Эксперт назвал статью экспорта в ЕС, которой может «похвастаться» Украина

Эксперт назвал статью экспорта в ЕС, которой может «похвастаться» Украина

Украина делает себе хуже, разрывая связи с Россией и со странами СНГ. Об этом заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин, комментируя заявление экс-министра экономики Виктора Суслова, который подсчитал, что после госпереворота 2014 года Украина ежегодно теряет 30 млрд долларов.

«Украина в 2014 году осознанно выбрала путь экономической деградации, — сказал эксперт в эфире радио Sputnik. — По большому счету, никто не обещал, что Украина сможет получить экономические преференции от выбора проевропейского пути. Сами европейцы говорили, что не будут компенсировать потери. Украинские политики, которые пришли вместе с Майданом к власти, говорили, что выбирают европейский путь развития, но не европейскую экономику. То есть речь шла о том, что они будут стремиться к неким европейским стандартам. По факту эти стандарты могут быть реализованы, но только с меньшим числом населения. Именно по этому пути, судя по всему, Украина сейчас и идет. Эти потери, о которых говорится, объективно видны. Украина делает себе хуже, разрывая связи не только с Россией, но и со странами СНГ».

Перлин отметил также, что, европейцы по-прежнему не стремятся поддерживать украинскую экономику.

«ЕС продолжает демонстрировать отказ от какого-либо участия в развитии экономики Украины. Единственной статьей экспорта в страны ЕС, которой Украина может похвастаться, это человеческий ресурс. Люди все больше уезжают на заработки в Европу. Но это не вопросы инвестиций в украинскую экономику, не вопросы строительства производства. Это отток мозгов, рук, рабочей силы. И это демонстрация того, что из года в год на Украине экономическая ситуация все хуже», — сказал эксперт.

По словам Перлина, на Украине не все с этим смирились.

«Даже сейчас есть очень серьезные силы, которые стремятся восстановить экономические отношения с Россией. … Думаю, что если Украина все-таки выздоровеет от этой майданной болезни, то эти силы смогут найти общий язык с российскими элитами на предмет восстановления экономических отношений», — считает политолог.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил ранее, что смена геополитического курса страны обесценила научный и промышленный потенциал Украины, а ее высокотехнологичная продукция лишилась рынка. Годовой ВВП страны сократился на 30 млрд долларов по сравнению с 2013 годом, подчеркнул он.

«Это такие потери, которые мы компенсировать не можем, а компенсируем, наращивая долги. И перспектив нет, идет деградация страны», — сказал экс-министр.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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