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Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных

Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных
Комитет по массовому скринингу новорожденных, который бы определил заболевания для обязательного и рекомендованного обследования, необходимо создать в России, считает завлабораторией наследственных болезней обмена веществ медико-генетического научного центра имени академика Бочкова Екатерина Захарова.

"У нас нормативного документа на эту тему не создано… Нам нужен комитет по массовому скринингу новорожденных в РФ, который принимал бы решения… какие заболевания должны обязательно скринироваться, какие желательно, чтобы скринировались, и заболевания, для которых есть определенные ограничения, которые не столь обязательно вносить в скрининг", - сказала Захарова на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

# Россия
По материалам: ria.ru

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