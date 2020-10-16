Эксперт рассказал о проблеме определения генома еще не рожденных детей

Алексей Вольцев

Вопрос определения полного генома еще не рожденного ребенка решится в ближайшем времени, но так называемая "генетика для народа", позволяющая предопределить то, каким будет ребенок, может привести к многочисленным манипуляциям, заявил декан медико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Егор Прохорчук.

"Не сегодня так завтра вы сможете полностью узнать геном ребенка. Это не является фундаментальной научной проблемой, она уже решена, вопрос исключительно цены. Считайте, что вы знаете геном ребенка к девятой неделе, и у вас есть "окно", чтобы вы решили, что с ним делать. На сегодняшний день это отдается вам на откуп, никто вас консультировать не будет. Таким образом, в зависимости от степени вашей осведомленности, от вашей связи с врачами частных или государственных клиник, вы можете принять решение, что делать с этим ребенком, что делать с мутациями, которые еще не проявили себя, но по литературным данным приводят к тяжелым последствиям", - сказал Прохорчук на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".