Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Соблазнить Тельца зачастую непросто, однако эксперты в области астрологии расскажут, как можно это сделать. Также они поведают о том, как удержать такого человека рядом.

Люди этого Знака входят в список самых самовлюбленных. Ждать простого и легкого пути в любви с ними как минимум неправильно. Если следовать советам экспертов, можно будет существенно облегчить себе жизнь.

Как влюбить Тельца

Тельцы — это люди, которых сложно чем-то впечатлить, поэтому для того, чтобы им понравиться, придется постараться. Во-первых, вы должны выглядеть идеально. На вас должна быть опрятная и модная одежда, так как Тельцы любят все красивое.

Помимо красоты они ценят неординарность, но только в меру. Заурядного партнера Телец рядом с собой не видит, потому что он самолюбив и хочет, чтобы все на него смотрели и завидовали ему. В долгих отношениях это не так важно, но поначалу для Тельцов это обстоятельство на первом месте. Если вторая половинка не вызывает «вау-эффекта», то понравиться Тельцу будет крайне непросто.

Еще Тельцы любят, когда их добиваются. За это они могут простить огрехи во внешности и статусе претендента на их сердце. Представители этого Знака обожают наблюдать, как человек пытается произвести впечатление. В такие моменты они чувствуют себя самыми желанными и любимыми.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не увлекаться. Если Тельцы слишком рано поймут, что партнер или партнерша готовы на все, у них пропадет всякий интерес к флирту и продолжению любовных игр. Нужно знать меру и помнить о том, что Тельцам нужен человек, который не будет пресмыкаться перед ними.

Как удержать Тельца рядом

Когда отношения уже начались, испытания уходят в сторону. В серьезных отношениях Тельцы являются очень приятными и надежными людьми. Хотя у них есть небольшой изъян — они довольно ревнивы. Они не говорят об этом, за что им можно сказать спасибо, но лучше иметь в виду эту их особенность.

Чтобы удержать человека этого Знака рядом с собой, астрологи советуют разделить его увлечения. Тельцам очень не нравится, когда их вторая половинка абсолютно не интересуется тем, что нравится им. Нужно найти общее занятие, которое будет доставлять удовольствие обеим сторонам.

Тельцы любят легкость в отношениях, поэтому с ними нужно стараться не ругаться, не конфликтовать, а договариваться и приводить аргументы. Не стоит также постоянно делать замечания и заставлять их выслушивать критику.

Больше всего Тельцам нравятся комплименты. Они готовы будут подарить себя целиком и полностью тому, кто спустя даже много лет брака будет продолжать говорить им, какие они красивые, умные и необычные. Восхищайтесь Тельцами, чтобы те вас обожали в ответ. Это лучший способ сохранить их любовь.