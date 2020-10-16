Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Соблазнить Тельца зачастую непросто, однако эксперты в области астрологии расскажут, как можно это сделать. Также они поведают о том, как удержать такого человека рядом.


Люди этого Знака входят в список самых самовлюбленных. Ждать простого и легкого пути в любви с ними как минимум неправильно. Если следовать советам экспертов, можно будет существенно облегчить себе жизнь.

Как влюбить Тельца

Тельцы — это люди, которых сложно чем-то впечатлить, поэтому для того, чтобы им понравиться, придется постараться. Во-первых, вы должны выглядеть идеально. На вас должна быть опрятная и модная одежда, так как Тельцы любят все красивое.

Помимо красоты они ценят неординарность, но только в меру. Заурядного партнера Телец рядом с собой не видит, потому что он самолюбив и хочет, чтобы все на него смотрели и завидовали ему. В долгих отношениях это не так важно, но поначалу для Тельцов это обстоятельство на первом месте. Если вторая половинка не вызывает «вау-эффекта», то понравиться Тельцу будет крайне непросто.

Еще Тельцы любят, когда их добиваются. За это они могут простить огрехи во внешности и статусе претендента на их сердце. Представители этого Знака обожают наблюдать, как человек пытается произвести впечатление. В такие моменты они чувствуют себя самыми желанными и любимыми.


Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не увлекаться. Если Тельцы слишком рано поймут, что партнер или партнерша готовы на все, у них пропадет всякий интерес к флирту и продолжению любовных игр. Нужно знать меру и помнить о том, что Тельцам нужен человек, который не будет пресмыкаться перед ними.

Как удержать Тельца рядом

Когда отношения уже начались, испытания уходят в сторону. В серьезных отношениях Тельцы являются очень приятными и надежными людьми. Хотя у них есть небольшой изъян — они довольно ревнивы. Они не говорят об этом, за что им можно сказать спасибо, но лучше иметь в виду эту их особенность. 

Чтобы удержать человека этого Знака рядом с собой, астрологи советуют разделить его увлечения. Тельцам очень не нравится, когда их вторая половинка абсолютно не интересуется тем, что нравится им. Нужно найти общее занятие, которое будет доставлять удовольствие обеим сторонам.

Тельцы любят легкость в отношениях, поэтому с ними нужно стараться не ругаться, не конфликтовать, а договариваться и приводить аргументы. Не стоит также постоянно делать замечания и заставлять их выслушивать критику.

Больше всего Тельцам нравятся комплименты. Они готовы будут подарить себя целиком и полностью тому, кто спустя даже много лет брака будет продолжать говорить им, какие они красивые, умные и необычные. Восхищайтесь Тельцами, чтобы те вас обожали в ответ. Это лучший способ сохранить их любовь.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе
Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе
Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция
Пол Стронски: Кто остановит войну в Карабахе, если США и ЕС «умыли руки»?
Пол Стронски: Кто остановит войну в Карабахе, если США и ЕС «умыли
Путин подписал закон о запрете для депутатов всех уровней быть членами ОП
Путин подписал закон о запрете для депутатов всех уровней быть
Россия расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере образования
Россия расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере образования
Педагоги из 39 регионов воспользовались разработанным в Москве ресурсом для классных руководителей
Педагоги из 39 регионов воспользовались разработанным в Москве
В Вологодской области стартовали Единые методические дни
В Вологодской области стартовали Единые методические дни
Доходы бюджета Поморья в 2021 году планируются в размере 97,3 млрд рублей
Доходы бюджета Поморья в 2021 году планируются в размере 97,3 млрд
Отставка президента Киргизии, атака на "Родину-мать", русский Netflix: о чем пишут в Телеграме 15 октября
Отставка президента Киргизии, атака на "Родину-мать", русский
Сбербанк раскрыл новую схему мошенников
Сбербанк раскрыл новую схему мошенников
Пользователи сети подозревают, что Алекса рассталась с женихом
Пользователи сети подозревают, что Алекса рассталась с женихом
Какой будет зима 2020-2021: приметы
Какой будет зима 2020-2021: приметы

Топ на сегодня

Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое образование» – Татьяна Владимирова
Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Софьи Капковой
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Софьи Капковой
АРМИ из Китая избили за чехол с BTS
АРМИ из Китая избили за чехол с BTS
Педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках – Татьяна Владимирова
Педагогическое образование должно основываться на инновационных
15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»
15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»

Еще по теме

Как влюбить в себя Овна и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Зодиакальная совместимость в браке: Телец
Телец и Телец: совместимость в любовных отношениях
Характеристика Тельцов по Восточному гороскопу