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Как вырастить лаванду дома?

Как вырастить лаванду дома?

Эта культура любит простор, и, перебравшись в вазон для комнатного цветка становится очень капризной и требовательной. Но все же, приложив некоторые усилия, можно заставить лаванду расцвести и в квартире.

Условия выращивания

Цветок в комнатных условиях нуждается в ярком освещении и сдержанной температуре. Лаванда не переносит жару, и в квартире нуждается в свежем воздухе.

Кустки лаванды часто вянут при выращивании в помещениях, если подобрать для них неподходящее место. Северная и западная сторона квартиры для цветка не подходят. Необходимо поставить вазон на восточном подоконнике, или на южном. При этом нужно притенить растение, чтобы палящее солнце не оставило ожоги.

В период покоя зимой лаванду следует досвечивать. Необходим длинный световой день, похожий на летний. Длительность светового дня должна быть не менее 10 часов.

Нельзя допускать в комнате резких перепадов температуры. В период роста нужна температура около 20 градусов тепла. Также необходимо увлажнители воздуха.

Особенно опасно для комнатной лаванды перегревание. Чтобы избежать этого в знойный день горшок можно поставить в емкость с мокрыми камнями. Зимой нельзя держать цветок рядом с батареей.

Летом лаванду можно выставить на свежий воздух. Но приучают растение к открытому воздуху постепенно, начиная с проветриванием в комнате. С каждым днем время пребывания на улице увеличивают.


Уход

Лаванду не переносят комнатные насекомые, такие как комары и моль. Поэтому этот цветок будет особенно полезен в квартире.

Емкость для растения должна быть достаточно глубокой и широкой, объемом не менее 2 литров. Минимальный диаметр горшка 30 см. Дело в том, что корни лаванды очень сильно развиты и им необходимо много пространства.

Раз в неделю следует взрыхлять субстрат в вазоне, а для поддержания влажности грунта цветок мульчируют торфом. При этом нижняя часть побегов должна оставаться открытой, чтобы цветок не поразила плесень.

Каждую весну следует обрезать подсохшие и слабые веточки, а также формировать красивый кустик. Лаванды очень хорошо переносит обрезку и быстро пускает молодые веточки.

Удобряют эту культуру в условиях комнаты любым комплексным составом для декоративных растений. Но только нельзя вносить удобрения для фиалок. Начинают подкармливать с весны, но уже в середине лета подпитку прекращают, чтобы цветы могли подготовиться к зимовке.

Проще всего размножить лаванду делением корневища. Эту процедуру лучше проводить осенью. Растение вываливают из горшка, обильно пролив, а затем разделяют куст на деленки так, чтобы на каждой осталась зеленая масса и хорошо развитые корешки.

Полученные деленки рассаживают по отдельным горшкам.

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По материалам: planktons

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