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Какой будет зима 2020-2021: приметы

Какой будет зима 2020-2021: приметы

Наши предки пытались прогнозировать погоду с самых древних времен. За всю историю человечества накопилось огромное количество примет, по которым можно понять, какой будет та или иная зима.


Погода этой осенью была и остается довольно приятной. Предугадать ее можно по поведению домашних животных, по облакам, но это будут лишь кратковременные предсказания. Если хочется узнать о том, какой будет предстоящая зима, можно воспользоваться приметами.

О чем говорят погодные приметы

Первая примета, которая говорит о том, что зима наступит поздно, но очень резко, — отсутствие снега на праздник Покрова Святой Богородицы. Говорят, что если в этот день снег есть, то зима будет мягкой и приятной.

Осень в этот раз достаточно благоприятная и не ветреная. Это также указывает на резкое похолодание ближе к декабрю или концу ноября.

Ждать позднего прихода зимы стоит и потому, что сентябрь был теплым и относительно сухим. 


О том же самом говорит и тот факт, что в октябре деревья даже не думают сбрасывать листву. Это тоже указывает на то, что зима никуда не торопится в 2020 году.

О долгой и морозной зиме говорит обилие рябины, но в 2020 году ее довольно мало. Это еще одна приятная новость для тех, кто не любит долгую и суровую зиму.

Урожай грибов тоже многое говорит о зиме. В 2020 году грибов очень много, что указывает на очень снежную зиму.

Лето 2020 года очень сложно назвать теплым, и это довод в пользу того, что зима будет благоприятной.

Всё указывает на то, что зима должна быть в этом году поздней. Приметы редко обманывают, так что можно настраиваться на лучшее и не спешить закупаться теплой одеждой.

Что говорят синоптики


Если народные приметы назвать стопроцентно точными нельзя, то можно обратиться к науке. Само собой, пока рано делать какие-то точные выводы, потому что при анализе изменения воздушных масс и температуры часто возникают непредвиденные изменения. Несмотря на это, ученые уже сейчас могут сказать с некоторой долей уверенности, что зима 2020-2021 года не должна быть суровой.

Возможно, будет много осадков, но длительных морозов быть не должно. Температура останется в пределах нормы, особенно в средней полосе. Скорее всего, закончится зима позднее, чем в прошлом году. Дожди и снег с переменной температурой будут донимать нас до апреля.

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По материалам: dailyhoro.ru

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