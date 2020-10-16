Канье Уэст заставляет народ вписывать его имя в бюллетени на выборах
Папаша детишек Ким Кардашьян (Kim Kardashian) Канье Уэст (Kanye West) не на шутку испугал своих поклонников новым предложением. Кандидат в президенты основательно подготовился к выборам: создал себе сайт kanye2020.country, разместил агитационный ролик, на котором стоит на фоне черно-белого флага и взывает народ Соединенных Штатов задуматься, что есть «истинная справедливость».
Ко всему прочему, рэпер делает большой акцент на религии и призывает публику «обратиться к вере, чтобы стать такой нацией, такими людьми, какими бог хочет нас видеть».
Одну лишь маленькую деталь Канье продумать не успел: попросту не зарегистрировал свою кандидатуру в большинстве штатов Америки. Но даже для этой проблемы предприимчивый музыкант с биполярным расстройством нашел решение и попросил вписывать голосующих его имя в бюллетени от руки.
Зато Уэст нашел время для разработки мерча c надписями «Голосуй за Канье» и «Господь, сохрани Америку», который «можно заказать по ссылке» в его аккаунте Twitter. Да, выборы выборами, а прибыль с продаж получить всегда приятно.