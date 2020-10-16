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Канье Уэст заставляет народ вписывать его имя в бюллетени на выборах

Канье Уэст заставляет народ вписывать его имя в бюллетени на выборах

Папаша детишек Ким Кардашьян (Kim Kardashian) Канье Уэст (Kanye West) не на шутку испугал своих поклонников новым предложением. Кандидат в президенты основательно подготовился к выборам: создал себе сайт kanye2020.country, разместил агитационный ролик, на котором стоит на фоне черно-белого флага и взывает народ Соединенных Штатов задуматься, что есть «истинная справедливость».


[media=https://twitter.com/kanyewest/status/1315766834046541825?ref_src=twsrc%5Etfw]

Ко всему прочему, рэпер делает большой акцент на религии и призывает публику «обратиться к вере, чтобы стать такой нацией, такими людьми, какими бог хочет нас видеть».

[media=https://twitter.com/kanyewest/status/1316711254283694085?ref_src=twsrc%5Etfw]

Одну лишь маленькую деталь Канье продумать не успел: попросту не зарегистрировал свою кандидатуру в большинстве штатов Америки. Но даже для этой проблемы предприимчивый музыкант с биполярным расстройством нашел решение и попросил вписывать голосующих его имя в бюллетени от руки.

[media=https://twitter.com/ye4us/status/1315802756326793216?ref_src=twsrc%5Etfw]

Зато Уэст нашел время для разработки мерча c надписями «Голосуй за Канье» и «Господь, сохрани Америку», который «можно заказать по ссылке» в его аккаунте Twitter. Да, выборы выборами, а прибыль с продаж получить всегда приятно.

[media=https://twitter.com/kanyewest/status/1315781067488423937?ref_src=twsrc%5Etfw]
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По материалам: popcake.tv

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