Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кому придётся работать 31 декабря

Кому придётся работать 31 декабря
В 2021 году россияне смогут отдохнуть в пятницу перед Новым годом, но для некоторых она не станет выходным днём

Дискуссии, объявлять ли 31 декабря выходным днём, идут уже давно. Если точно, то запятую в спорах поставил премьер-министр Михаил Мишустин, подписавший 16 октября постановление, согласно которому в следующем 2021 году воскресенье, 3 января, переходит на канун Нового года, пятницу. Но водители общественного транспорта, дежурные врачи, продавцы и специалисты экстренных служб останутся на работе. Вызвать в офис могут и других сотрудников — с их согласия. А за труд в выходной день им полагается двойная оплата.

Пробный год

Всего в 2021 году в России будет семь праздничных периодов: 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая, 12-14 июня и 4-7 ноября. Но так как 2 и 3 января, которые и так праздничные и нерабочие, выпадают на субботу и воскресенье, Правительство решило их перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря.

Предновогодний день для россиян «стоит» дороже иных двух, отметил в своём телеграм-канале глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он напомнил «Парламентской газете», что законопроект об установлении постоянного выходного 31 декабря сейчас находится на рассмотрении Госдумы. «Хорошо, что наше предложение пойти навстречу людям услышали в Правительстве, — доволен депутат. — Но почему снова с опозданием? Можно было такое решение принять в русле календарной логики ещё в прошлом году, а теперь долгожданный полноценный день подготовки к одному из главных семейных праздников придёт в дома только через год».

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов готовит обращение к Михаилу Мишустину, в котором попросит объявить 31 декабря нерабочим днём уже в 2020 году, сообщило РИА «Новости» 16 октября. При этом сенатор считает, что государственные структуры должны работать и для них возможен только сокращённый день.

Профсоюзы выступают за то, чтобы 31 декабря был выходным днём, так как у большинства организаций он как минимум наполовину таковым фактически и становится, сказал РИА «Новости» 16 октября зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он уточнил, что при обсуждении этого вопроса было много возражений, связанных с опасением, что люди станут больше пить, а производительность труда упадёт. Поэтому вывод, нужно ли навсегда освободить россиян от работы 31 декабря, можно будет сделать только по итогам 2021 года, считает Шершуков.

В двойном размере

Согласно Трудовому кодексу, даже если человек работает посменно, работодатель не может вызвать его в нерабочие праздничные дни без его письменного согласия. Но если сотрудника вызвали, то он может выбрать, как с ним будет расплачиваться руководство: оплатит этот день в стандартном объёме, по двойному тарифу или даст дополнительный выходной.

Но есть профессии, где выходных и нерабочих дней не бывает никогда. Это работники общественного транспорта, машинисты поездов, пилоты и стюардессы, дежурные врачи, специалисты скорой помощи, пожарные бригады и сотрудники других экстренных служб. Отдельная категория — спортсмены и представители творческих процессий: актёры, музыканты, журналисты. Для них работа в выходные и праздники определяется коллективным или трудовым договором.

Нормы Трудового кодекса не мешают работодателям решать вопрос с 31 декабря так, как они считают нужным, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Видов деятельности множество, и совершенно необязательно всё регулировать в федеральном законодательстве, когда это можно сделать решением руководства предприятий, в коллективном договоре», — считает сенатор. Сейчас предприятия могут заблаговременно прописать в коллективном договоре, освобождаются ли сотрудники от работы 31 декабря. Внутренний распорядок и режим работы определяется исходя из специфики деятельности организации.    

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и Донбассе, не имеющий никакой силы
Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и
На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс
На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс
В Костромской области прошел единый урок безопасности «Яркий первоклассник»
В Костромской области прошел единый урок безопасности «Яркий
В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы современные мастерские
В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы
Группа "Ария" перевыпустила два альбома
Группа "Ария" перевыпустила два альбома
На аукционе в США продали первый сборник Шекспира почти за $10 миллионов
На аукционе в США продали первый сборник Шекспира почти за $10
В Турции начались испытания ЗРК С-400, сообщили СМИ
В Турции начались испытания ЗРК С-400, сообщили СМИ
Построенный людьми веревочный мост помог вымирающим гиббонам
Построенный людьми веревочный мост помог вымирающим гиббонам
Эксперт рассказал о проблеме определения генома еще не рожденных детей
Эксперт рассказал о проблеме определения генома еще не рожденных детей
Путин обсудил с членами Совбеза Нагорный Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза Нагорный Карабах
Откровения Тэхёна: «Я никогда не целовался»
Откровения Тэхёна: «Я никогда не целовался»
«Она узнала о его романе в Париже», — коллаб Чонгука и Арианы Гранде под угрозой
«Она узнала о его романе в Париже», — коллаб Чонгука и Арианы Гранде

Топ на сегодня

В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Алиев назвал «красную линию» Азербайджана по Карабаху
Алиев назвал «красную линию» Азербайджана по Карабаху
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа

Еще по теме

Граждан России ждет три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства
К концу осени будем отдыхать три дня подряд
Новогодние праздники в РФ продлятся с 31 декабря по 8 января
Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2018 году