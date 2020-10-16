Кому придётся работать 31 декабря

Алексей Вольцев

В 2021 году россияне смогут отдохнуть в пятницу перед Новым годом, но для некоторых она не станет выходным днём

Дискуссии, объявлять ли 31 декабря выходным днём, идут уже давно. Если точно, то запятую в спорах поставил премьер-министр Михаил Мишустин, подписавший 16 октября постановление, согласно которому в следующем 2021 году воскресенье, 3 января, переходит на канун Нового года, пятницу. Но водители общественного транспорта, дежурные врачи, продавцы и специалисты экстренных служб останутся на работе. Вызвать в офис могут и других сотрудников — с их согласия. А за труд в выходной день им полагается двойная оплата.

Пробный год

Всего в 2021 году в России будет семь праздничных периодов: 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая, 12-14 июня и 4-7 ноября. Но так как 2 и 3 января, которые и так праздничные и нерабочие, выпадают на субботу и воскресенье, Правительство решило их перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря.

Предновогодний день для россиян «стоит» дороже иных двух, отметил в своём телеграм-канале глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он напомнил «Парламентской газете», что законопроект об установлении постоянного выходного 31 декабря сейчас находится на рассмотрении Госдумы. «Хорошо, что наше предложение пойти навстречу людям услышали в Правительстве, — доволен депутат. — Но почему снова с опозданием? Можно было такое решение принять в русле календарной логики ещё в прошлом году, а теперь долгожданный полноценный день подготовки к одному из главных семейных праздников придёт в дома только через год».

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов готовит обращение к Михаилу Мишустину, в котором попросит объявить 31 декабря нерабочим днём уже в 2020 году, сообщило РИА «Новости» 16 октября. При этом сенатор считает, что государственные структуры должны работать и для них возможен только сокращённый день.

Профсоюзы выступают за то, чтобы 31 декабря был выходным днём, так как у большинства организаций он как минимум наполовину таковым фактически и становится, сказал РИА «Новости» 16 октября зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он уточнил, что при обсуждении этого вопроса было много возражений, связанных с опасением, что люди станут больше пить, а производительность труда упадёт. Поэтому вывод, нужно ли навсегда освободить россиян от работы 31 декабря, можно будет сделать только по итогам 2021 года, считает Шершуков.

В двойном размере

Согласно Трудовому кодексу, даже если человек работает посменно, работодатель не может вызвать его в нерабочие праздничные дни без его письменного согласия. Но если сотрудника вызвали, то он может выбрать, как с ним будет расплачиваться руководство: оплатит этот день в стандартном объёме, по двойному тарифу или даст дополнительный выходной.

Но есть профессии, где выходных и нерабочих дней не бывает никогда. Это работники общественного транспорта, машинисты поездов, пилоты и стюардессы, дежурные врачи, специалисты скорой помощи, пожарные бригады и сотрудники других экстренных служб. Отдельная категория — спортсмены и представители творческих процессий: актёры, музыканты, журналисты. Для них работа в выходные и праздники определяется коллективным или трудовым договором.

Нормы Трудового кодекса не мешают работодателям решать вопрос с 31 декабря так, как они считают нужным, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Видов деятельности множество, и совершенно необязательно всё регулировать в федеральном законодательстве, когда это можно сделать решением руководства предприятий, в коллективном договоре», — считает сенатор. Сейчас предприятия могут заблаговременно прописать в коллективном договоре, освобождаются ли сотрудники от работы 31 декабря. Внутренний распорядок и режим работы определяется исходя из специфики деятельности организации.