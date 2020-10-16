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Крис Хемсворт признался, что с детства был фанатом "Безумного Макса"

Крис Хемсворт признался, что с детства был фанатом "Безумного Макса"
. Крис Хемсворт, недавно присоединившийся к актерскому составу приквела "Безумного Макса", написал у себя в инстаграме, что "очень рад" своему участию в проекте.

Актер признался, что в детстве эта франшиза была для него "целым миром".

По его словам, именно из-за "Безумного Макса" он решил стать актером.


"Я страшно рад тому, что режиссером снова будет Джордж Миллер, а также тому, что мне выпала честь играть в предыстории Фуриосы", — написал он.


Он также выразил благодарность Джорджу Миллеру, Мелу Гибсону, Шарлиз Терон, Тому Харди и всей команде проекта за "создание этого грандиозного мира" и пообещал, что сделает все от него зависящее "для продолжения кинематографической традиции в самом лучшем виде".

Ранее стало известно, что в "Фуриосе" также примут участие Аня Тейлор-Джой (она сыграет главную роль) и Яхья Абдул-Матин II.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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