Крис Хемсворт признался, что с детства был фанатом "Безумного Макса"

Влада Некрасова

. Крис Хемсворт, недавно присоединившийся к актерскому составу приквела "Безумного Макса", написал у себя в инстаграме, что "очень рад" своему участию в проекте.

Актер признался, что в детстве эта франшиза была для него "целым миром".

По его словам, именно из-за "Безумного Макса" он решил стать актером.

"Я страшно рад тому, что режиссером снова будет Джордж Миллер, а также тому, что мне выпала честь играть в предыстории Фуриосы", — написал он.

Он также выразил благодарность Джорджу Миллеру, Мелу Гибсону, Шарлиз Терон, Тому Харди и всей команде проекта за "создание этого грандиозного мира" и пообещал, что сделает все от него зависящее "для продолжения кинематографической традиции в самом лучшем виде".

Ранее стало известно, что в "Фуриосе" также примут участие Аня Тейлор-Джой (она сыграет главную роль) и Яхья Абдул-Матин II.