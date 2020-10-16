Лучшие талисманы и приметы на удачную сдачу экзамена

Вадим Карасев

Людям часто приходится сдавать экзамены — в школе, в университете, в автошколе, на работе и так далее. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как повысить шансы на успешную сдачу.

Только правильные мысли сделают удачу вашим постоянным спутником. Перед тем, как идти на экзамен, нужно настраиваться на лучшее. Помните, что лучший ваш талисман — это вы сами.

Лучшие талисманы для экзаменов

Самый лучший камень-талисман, который помогает всем, кто сдает экзамен в креативной сфере, — авантюрин. Это могут быть экзамены по искусству, экзамены в актерских школах, пробы на какие-то роли и так далее. Любые экзамены, на которых нужно что-то быстро придумывать, с авантюрином будут сдаваться легче.

Любой интеллектуальный экзамен невозможно сдать без развитого шестого чувства, особенно если подготовиться заранее должным образом не получилось. Тигровый глаз поможет выбраться из неловкой ситуации и найти важное решение в сжатые сроки.

Практически любой экзамен — это серьезная проверка памяти. Улучшить работу мозга в этом направлении помогут такие минералы, как цитрин, оникс, хризолит. С ними вы сможете вспомнить что угодно в нужное время.

Для большинства людей экзамены являются синонимом нервного напряжения и переживаний. Все знают, что из-за нервов продуктивность на экзамене в институте или при сдаче вождения может быть сильно снижена. Стресс лишает нас энергии, памяти, сил, интуиции. Именно поэтому очень важно пользоваться камнями-талисманами, которые успокаивают нервы: аквамарином, аметистом, обсидианом, лунным камнем.

Отличные талисманы для творческого и интеллектуального труда, а также сдачи экзаменов — изделия из платины. Этот металл открывает нужные чакры и помогает быстрее принимать решения и экономить силы.

Верующие люди могут взять с собой на экзамен икону Сергия Радонежского или Николая Чудотворца. Также можно взять икону своего святого по имени.

В философии фэн-шуй есть такой талисман, как красная нить. Это обычная нить из натурального природного материала — хлопка, шерсти, — но ее яркий цвет притягивает большую удачу. Также из восточных талисманов удачи для экзамена можно выделить черепаху, так как она является символом мудрости.

Приметы на удачную сдачу экзамена

В день перед экзаменом и в день самого экзамена нельзя мыться, иначе все знания уйдут вместе с водой.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют также не стричься перед экзаменами, иначе можно не сдать. Отмечается, что эта примета работает почти всегда.

Прямо перед выходом из дома стоит положить пятирублевую или пятикопеечную монету под правую пятку. Некоторые источники уверяют, что нет никакой разницы, под какую пятку класть деньги, но лучше не рисковать и выбрать правую ногу.

Когда вы входите в кабинет, где проходит экзамен, или садитесь в машину для сдачи экзамена по вождению, то нужно сказать: «Удача приди, но за мной не иди».

Считается, что на все экзамены нужно приходить в одной и той же одежде. Это может быть какой-то счастливый комплект (брюки и пиджак) или же просто один счастливый предмет гардероба: обувь, футболка, кофта, галстук и так далее.