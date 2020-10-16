Мальдивы продлевают срок действия теста на COVID-19 и открывают гестхаусы

Анастасия Иванова

Мальдивы «подарили» туристам еще 24 часа годности отрицательного ПЦР теста для въезда, а также возобновили работу гостевых домов – гестхаусов, наиболее доступного по цене вида размещения. Правда, не всех. Подробности – у «Вестника АТОР».

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЦР ТЕСТА ТЕПЕРЬ 96 ЧАСОВ

Власти Мальдивской республики пошли на встречу иностранным туристам. С 13 октября срок действия отрицательного ПЦР теста на COVID-19 продлен с 72 до 96 часов (то есть сам тест должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до предъявления на границе).

Информация об этом размещена в аккаунте в twitter Министерства туризма Мальдивских островов. Напомним, аналогичный срок действия должен быть и у тестов, которые требует Дубай.

По мнению островного правительства, продленный срок годности теста позволит спокойно добраться Мальдив тем, кто вынужден лететь с несколькими пересадками.

О правилах въезда на Мальдивы читайте здесь.

ОТКРЫВАЮТСЯ 16 ДОМОВ НА 9 ОСТРОВАХ

По данным мальдивской стороны, в стране более 600 гостевых домов. В отличии от отелей, деятельность этих объектов размещения была приостановлена до 15 октября.

По состоянию на текущую дату Центр оказания неотложной медицинской помощи (HEOC) страны разрешил работу лишь 16 гостевых домов на 9 обитаемых островах, которые внедрили «антивирусные» протоколы. Среди требований таких протоколов – выделение комнаты, куда при необходимости могут быть помещены заразившиеся коронавирусом.

Остальным заведениям было отказано в возобновлении работы до устранения недостатков.

Пока что гостевым домам разрешено открыться на следующих атоллах и островах.

Маафуши, КаафуХура, КаафуТинаду, ВаавуФулиду, ВаавуFodhdhoo, NoonuГаадхиффуши, ТааМативери, Алиф АлифХанимааду, Хаа ДхаалуНарудху, Шавияни

Напомним, 14 октября правительство РФ приняло решение об увеличении частоты полетов на Мальдивы до 4 в неделю.