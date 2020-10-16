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Marca опубликовала рейтинг европейских клубов с самыми сильными составами

Marca опубликовала рейтинг европейских клубов с самыми сильными составами
Популярная газета Marca провела опрос среди своих читателей с целью определить, какая команда обладает сильнейшим составом в Европе прямо сейчас. Первую строчку заняла мюнхенская «Бавария».

На втором месте рейтинга расположился мадридский «Реал». Замыкает тройку лидеров «Барселона».
Первая десятка сильнейших клубов Европы согласно опросу Marca выглядит следующим образом:

1. «Бавария» — 34%.
2. «Реал» — 24%.
3. «Барселона» — 11%.
4. «Ливерпуль» — 10%.
5. «Ювентус» — 5%.
6. «Манчестер Сити» — 4%.
7. «Челси» — 3%.
8. «Боруссия» Д. — 2%.
9. ПСЖ — 2%.
10. «Севилья» — 1%.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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