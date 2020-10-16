Marca опубликовала рейтинг европейских клубов с самыми сильными составами

Анастасия Иванова

Популярная газета Marca провела опрос среди своих читателей с целью определить, какая команда обладает сильнейшим составом в Европе прямо сейчас. Первую строчку заняла мюнхенская «Бавария».На втором месте рейтинга расположился мадридский «Реал». Замыкает тройку лидеров «Барселона».Первая десятка сильнейших клубов Европы согласно опросу Marca выглядит следующим образом:1. «Бавария» — 34%.2. «Реал» — 24%.3. «Барселона» — 11%.4. «Ливерпуль» — 10%.5. «Ювентус» — 5%.6. «Манчестер Сити» — 4%.7. «Челси» — 3%.8. «Боруссия» Д. — 2%.9. ПСЖ — 2%.10. «Севилья» — 1%.