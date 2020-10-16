Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17

МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17

МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
Посол России в Гааге Александр Шульгин вызван в МИД Нидерландов после того, как Москва решила не участвовать в трёхсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, говорится в послании министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока парламенту.

"Настоящим информирую Палату, в том числе от имени министра юстиции и безопасности, об одностороннем решении Российской Федерации прекратить трехсторонние переговоры по крушению рейса MH17 с Австралией и Нидерландами... Как уже упоминалось, кабинет министров глубоко сожалеет об этом одностороннем решении Российской Федерации и еще раз подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров. Посол России был вызван сегодня в МИД, и это информация была доведена до его сведения", - отмечается в послании главы МИД Нидерландов.

Блок также заявил, что кабинет министров несколько раз подчеркивал, как в разные дипломатических контактах, так и в контакте с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что правительство Нидерландов придаёт важное значение этим трехсторонним переговорам для поиска решения.


В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил, что Гаага "глубоко сожалеет" о таком решении Москвы.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Аналитик спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть
Аналитик спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских предприятий
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и
В Омской области появились новые площадки проекта «Билет в будущее»
В Омской области появились новые площадки проекта «Билет в будущее»
В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана
В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана
Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования за 2020 год
Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования
5 сигналов от Вселенной, которые подсказывают, что жизнь скоро сильно изменится
5 сигналов от Вселенной, которые подсказывают, что жизнь скоро сильно
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"

Топ на сегодня

Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник V"
Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
США предъявили очередные требования к Белоруссии
США предъявили очередные требования к Белоруссии

Еще по теме

Нидерланды допускают исполнение приговоров по MH17 в Украине
Нидерланды не рассекретили часть документов по крушению МН17
МИД Нидерландов отчитал посла России за критику доклада по MH17
Нидерланды опознали останки семи жертв катастрофы MH17, переданные ДНР