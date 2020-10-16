МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17

Лидия Мартынова

Посол России в Гааге Александр Шульгин вызван в МИД Нидерландов после того, как Москва решила не участвовать в трёхсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, говорится в послании министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока парламенту.

"Настоящим информирую Палату, в том числе от имени министра юстиции и безопасности, об одностороннем решении Российской Федерации прекратить трехсторонние переговоры по крушению рейса MH17 с Австралией и Нидерландами... Как уже упоминалось, кабинет министров глубоко сожалеет об этом одностороннем решении Российской Федерации и еще раз подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров. Посол России был вызван сегодня в МИД, и это информация была доведена до его сведения", - отмечается в послании главы МИД Нидерландов.

Блок также заявил, что кабинет министров несколько раз подчеркивал, как в разные дипломатических контактах, так и в контакте с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что правительство Нидерландов придаёт важное значение этим трехсторонним переговорам для поиска решения.

В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил, что Гаага "глубоко сожалеет" о таком решении Москвы.