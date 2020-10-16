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Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования за 2020 год

Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования за 2020 год

Переход к цифровой эпохе делает особенно важным совершенствование системы образования России. Об этом заявил Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области образования за 2020 год, сообщает ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу вхождения России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.

«И национальный проект «Образование» в масштабах всей страны – один из важнейших», – подчеркнул он.

Михаил Мишустин уточнил, что в России совершенствуется система обучения и повышения квалификации, строятся новые школы, «Кванториумы», технопарки, модернизируется система подготовки в колледжах и вузах.

«И это тем более важно сейчас, когда мы вступили в новую, цифровую эпоху, активно используем информационные технологии вообще во всех сферах нашей жизни», – уточнил премьер-министр.

Он поблагодарил педагогов за самоотверженную и ежедневную работу, целеустремленность и преданность делу и подчеркнул, что «ничего важнее, чем учитель, который может привить навык, обучить, заинтересовать и помочь в будущем, нет». Именно поэтому, по его мнению, профессия учителя является одной из самых сложных.

Премьер-министр отметил, что за почти 15 лет существования правительственной премии в области образования ею были награждены более 300 педагогов и ученых.

В этом году лауреатами премии стали 38 человек, которые представляли несколько коллективов авторов различных учебников, учебных материалов, справочников и других работ в сфере образования.

Премией правительства 2020 года отмечены девять работ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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