Милое фото Тэхёна в худи с его девушкой

Алексей Вольцев

Тэхён (Taehyung) из Bangtan Boys появился на одном из снимков АРМИ в очень забавном и милом прикиде: объемное худи с длинными рукавами светло-коричневого оттенка из-под которого выглядывает серый капюшон. Дополнением образа является классическая белая маска. Айдол смотрит в телефон, активно передвигая пальцами по экрану, но внимательная армия заметила еще кое-кого: силуэт на заднем плане очень похож на женский.

[media=https://twitter.com/pixienamu/status/1316684821322780673?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Так так… И кто же эта очаровательная спутница моего кудрявого бойфренда?»

[media=https://twitter.com/taeteland/status/1316933573514043394?ref_src=twsrc%5Etfw]

— ревнует девушка из АРМИ.

Фаны уверены, что под огромной курткой, которая полностью закрывает от лишних глаз внешность девушки, скрывается любимая ТэТэ. Но как же удалось поклонникам определить, кто стоит на заднем плане? Ведь качество снимка совершенно не позволяет разглядеть черты лица или, хотя бы, просмотреть силуэт фигуры человека.

[media=https://twitter.com/icedvanillattae/status/1316712412276375553?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Все просто! Тонкие маленькие пальцы, сзади под кепкой видны пышные длинные волосы, фигура очень миниатюрная и низенькая. Точно девушка»,

[media=https://twitter.com/hertaetae/status/1316724845720330241?ref_src=twsrc%5Etfw]

— дали объяснение детективы в Twitter.

А вы как думаете, АРМИ, является ли загадочная персона близким человеком ТТ или же может оказаться обыкновенной прохожей, которая случайно попала в кадр, когда поклонники запечатлели красавца Тэхёна?

[media=https://twitter.com/jess_301295/status/1316639510873006080?ref_src=twsrc%5Etfw]

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