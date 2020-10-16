Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской площадки из переработанной обуви

Вадим Карасев

Подводим очередные итоги недели и вспоминаем интересные события в мире моды. В Пушкинском музее прошла модная презентация Гоши Рубчинского, Дакота Фаннинг представила документальный сериал о моде, а Аглая Тарасова, Полина Аскери и другие сходили на открытие pop-up-магазина. Об этом и другом рассказываем в нашем дайджесте.

1.Рената Литвинова, Ольга Карпуть и Гоша Рубчинский на модной презентации в Пушкинском музее

Еще в конце сентября в сети появились фото новой коллекции Гоши Рубчинского и Толи Титаева для бренда "Рассвет", созданной в коллаборации с Пушкинским музеем. Ну а на этой неделе прошла ее очная презентация — собрали немногочисленных (все-таки пандемия в разгаре) гостей в залах галереи, конечно.





Гоша Рубчинский и Рената Литвинова

На футболки, бомберы и свитшоты перенесли японские гравюры XIX века Цукиоки Еситоси и Утагавы Садахидэ из собрания ГМИИ. На презентации собрался близкий круг дизайнера, в том числе Рената Литвинова, с которой он очень дружен, и Ольга Карпуть, в магазине которой и продается коллекция.





2.Дакота Фаннинг представила документальный фильм о самых громких преступлениях в мире моды

Актриса Дакота Фаннинг, которая также сотрудничает с модными брендами в качестве модели, стала продюсером документального сериала Last Looks от стримингового сервиса Quibi. Проект посвящен самым нашумевшим преступлениям в мире моды.





Дакота Фаннинг

Так, одна из серий будет посвящена убийству Маурицио Гуччи, еще одна — смерти модели Вики Морган в 1983 году. Впрочем, речь пойдет не только о трагических случаях — создатели фильма расследуют и аферу Анны Сорокиной, которая выдавала себя за аристократку Анну Делви. Всего в проекте запланировано 18 серий. Дакота также читает закадровый текст. Первые серии уже доступны онлайн.





3.Аглая Тарасова, Полина Аскери, Елена Кулецкая на открытии pop-up-магазина

В сентябре состоялась презентация совместной коллекции бренда Ruban и "Снежной королевы", ну а на этой неделе в универмаге "Цветной" открылся pop-up-магазин, где можно приобрести вещи из линейки. В первый день работы новой точки оценить вещи пришли Аглая Тарасова, Елена Кулецкая, Полина Аскери, Надежда Сысоева и другие.

Кроме универсальных и всегда нужных джемперов или пуховиков в коллекции есть и актуальные трендовые вещи, например, стеганые жакеты. Работать pop-up-магазин будет до 31 октября.





4.Подарки и лимитированные модели в рамках digital-фестиваля Creators Club Week от adidas

На этой неделе бренд adidas запустил марафон Creators Club Week — цифровой фестиваль проходит в официальном приложении и на сайте марки. Каждый день зарегистрированных пользователей ждут сюрпризы и уникальные предложения.

Например, 17 октября будет доступна модель Chewbacca, выпущенная к 40-летию франшизы "Звездные войны". Кроме того, в Creators Club можно выиграть призы от бренда и партнеров, например, кроссовки Ozweego с автографом Pusha T, джерси с автографом Лионеля Месси, бьюти-боксы от Елены Крыгиной, тренировки от "Силы ветра" и многое другое.





5.Компания Rendez-Vous смонтировала детскую площадку с использованием материала из переработанной обуви

В прошлом году компания запустила программу по сбору и переработке обуви. Ненужную пару мог принести любой желающий и оставить в специальных боксах. Ну а теперь можно оценить и результаты программы и убедиться, что осознанное потребление приносит пользу в самых разных областях. Так, обувь перерабатывается на заводе (компания сотрудничает с Дмитровским заводом РТИ), где превращается в мелкую крошку, которую потом используют в качестве безопасного покрытия спортивных дорожек, кортов и детских площадок.

Такое же покрытие из переработанной обуви использовано и на игровой площадке, смонтированной Rendez-Vous для детского дома № 11 в Москве. Кстати, программа продолжается — на сегодняшний день принято уже 182 849 пар.



