Муж блогерши Софии Стужук умер от коронавируса

Влада Некрасова

25-летняя популярная блогерша София Стужук у себя в Instagram сообщила трагическую новость — не стало ее супруга Дмитрия.

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало»,

— подписала она фотографию.

К публикации она подобрала трогательный снимок, где они вместе с детьми стоят на живописном побережье. Пользователи сети шокированы новостью. Они верили, что Дмитрий легко справится с COVID-19.

Напомним, муж Софии почувствовал себя плохо на отдыхе в Турции. Вернувшись на родину, Дмитрий сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Позже Дмитрия госпитализировали. Несколько дней в тяжелом состоянии он провел в реанимации.

«Коронавирус не опасен для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось. Его сердце не справляется, и Дима пережил клиническую смерть»,

— ранее рассказывала Стужук в stories.

Все неравнодушные пишут в комментариях слова поддержи. Слова соболезнования также уже написали Рита Дакота, Алена Ботанова и Валерия Чекалина.

«Сонечка, держитесь!», «Это какой-то страшный сон», «Ужас! Крепитесь», «Почему 2020 год уносит столько жизней?»

— негодуют фанаты.

Присоединяемся к словам соболезнования.

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