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Муж блогерши Софии Стужук умер от коронавируса

Муж блогерши Софии Стужук умер от коронавируса

25-летняя популярная блогерша София Стужук у себя в Instagram сообщила трагическую новость — не стало ее супруга Дмитрия.


«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало»,


— подписала она фотографию.

К публикации она подобрала трогательный снимок, где они вместе с детьми стоят на живописном побережье. Пользователи сети шокированы новостью. Они верили, что Дмитрий легко справится с COVID-19.

Напомним, муж Софии почувствовал себя плохо на отдыхе в Турции. Вернувшись на родину, Дмитрий сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Позже Дмитрия госпитализировали. Несколько дней в тяжелом состоянии он провел в реанимации.

«Коронавирус не опасен для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось. Его сердце не справляется, и Дима пережил клиническую смерть», 

— ранее рассказывала Стужук в stories.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.

A post shared by Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) on

Все неравнодушные пишут в комментариях слова поддержи. Слова соболезнования также уже написали Рита Дакота, Алена Ботанова и Валерия Чекалина.

 «Сонечка, держитесь!», «Это какой-то страшный сон», «Ужас! Крепитесь», «Почему 2020 год уносит столько жизней?»

— негодуют фанаты.

Присоединяемся к словам соболезнования.

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По материалам: popcake.tv

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